Майже 90 років на двох. Легендарні сестри Вільямс зіграють у парі на Вімблдоні

45-річна Вінус та 44-річна Серена знову гратимуть разом

Вболівальники матимуть ще одну можливість побачити гру сестер Вільямс

Американські тенісистки Серена та Вінус Вільямс виступлять разом у парному розряді на Вімблдоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sport.

Зазначається, що організатори трав'яного Мейджору вже схвалили для сестер wild card (спеціальне запрошення для участі у турнірі).

Окрім того, ведуться переговори про те, щоб Вінус зіграла у парі з італійцем Янником Сіннером, а Серена – з іспанцем Карлосом Алькарасом на Відкритому чемпіонаті США, який має стати останнім турніром у кар'єрі для старшої Вільямс.

На Вімблдоні 45-річна Вінус та 44-річна Серена возз'єднаються у парі вперше після поразки на старті Відкритого чемпіонату США у 2022 році.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.