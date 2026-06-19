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Світоліна несподівано програла чвертьфінал турніру в Берліні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Світоліна несподівано програла чвертьфінал турніру в Берліні
Еліна Світоліна вибула зі змагань
фото: Getty Images

Перша ракетка України завершила виступи в столиці Німеччини

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки від філіппінки Александри Еали в 1/4 фіналу German Open. Про це повідомляє «Главком».

Суперниця українки відразу взялася до справи. Еала виграла три гейми зі старту поєдинку та створила гандикап. Утім, Світоліна зуміла нав'язати боротьбу та зі зворотним брейком підібралася впритул до опонентки (3:4).

Тим не менше, філіппінська тенісистка перехопила ініціативу. Вона ще раз узяла подачу представниці України. А потім Еала холоднокровно закрила партію на власній подачі.

Другий сет розпочався під контролем філіппінки. З брейком вона повела (2:0), але Світоліна швидко відновила статус-кво зі зворотним. Однак, у п'ятому та сьомому геймах Еала знову виграла очки на подачах суперниці.

І хоч українська тенісистка один брейк відіграла, та молодша опонентка свого вже не віддала. У десятому геймі Еала навіть «горіла» 0:30, але зуміла наздогнати Світоліну та з першої спроби реалізувала матчбол. У півфіналі філіппінка протистоятиме Лінді Носковій з Чехії.

German Open. 1/4 фіналу

  • Еліна Світоліна (Україна, 6) – Александра Еала (Філіппіни) – 3:6, 4:6

До слова, раніше Світоліна стала амбасадоркою ФК «Харків». «Металіст 1925» отримав нову назву, кольори та логотип. Відтепер підопічні Младена Бартуловіча виступатимуть в багряно-золотих барвах.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна потрапила в елітний список світового тенісу за призовими. Українка перетнула межу 30 млн доларів гонорарів за всю кар'єру. Нагорі списку – Серена Вільямс (94,8 млн «зелених»).

 
 

Теги: теніс Еліна Світоліна

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