Світоліна отримала першу суперницю на турнірі в Німеччині

Перша ракетка України розпочне виступи з другого кола

Українська тенісистка Еліна Світоліна зустрінеться з «нейтралкою» Людмілою Самсоновою у другому раунді Bad Homburg Open. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт WTA.

Українка отримала третій номер посіву на «півтисячнику» в німецькому Гессені. Натомість безпрапорна росіянка в першому колі здолала чеську тенісистку Катержину Сінякову (6:3, 7:5). Матч відбудеться 23 червня.

Турнірні шляхи Світоліної раніше не перетиналися із Самсоновою. Проти російських «нейтралок» українка цьогоріч зіграла чотири поєдинки. До свого активу вона записала три перемоги.

«Півтисячник» у Бад-Гомбурзі триватиме до 27 червня. Турнір на трав'яному покритті стане останнім у рамках підготовки до третього мейджора року – Вімблдонського турніру. Призовий фонд змагань у Німеччині складе понад 1,2 млн доларів.

До слова, раніше Світоліна несподівано програла чвертьфінал турніру в Берліні. Українська тенісистка зазнала поразки від філіппінки Александри Еали. Перша ракетка України поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна стала амбасадоркою ФК «Харків». «Металіст 1925» отримав нову назву, кольори та логотип. Відтепер підопічні Младена Бартуловіча виступатимуть в багряно-золотих барвах.