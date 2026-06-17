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Світоліна стала амбасадором ФК «Харків»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Світоліна стала амбасадором ФК «Харків»
Еліна Світоліна просуватиме бренд ФК «Харків»
фото: ФК Харків

«Металіст 1925» змінив назву на ФК «Харків»

Перша ракетка України Еліна Світоліна офіційно стала амбасадором клубу української Прем’єр-ліги ФК «Харків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФК «Харків».

«Харків об’єднує навколо себе найкращих! Раді повідомити, що перша ракетка України, одна з найкращих тенісисток світу – Еліна Світоліна, приєднується до «багряно-золотої» родини Харкова.

Від сьогодні Еліна Світоліна – амбасадорка футбольного клубу «Харків». Еліна не потребує особливого представлення, адже її успіхи на корті відомі на весь світ і Харків для неї не просто місто, а частина її душі, адже саме тут закладався фундамент її майбутніх перемог», – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, харківський «Металіст 1925» відтепер називатиметься «Харковом». Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Відтепер підопічні Младена Бартуловіча виступатимуть в багряно-золотих барвах. Також, імовірно, «Харків» матиме нового маскота – мамонта. Принаймні ця тварина часто фігурує у презентації нової айдентики клубу.

«Харків» повинен зберегти зв'язок із «Металістом 1925». У літописі клубу залишиться десятирічна історія команди. Тим часом із однойменним клубом Вищої ліги 2005-2009 років новий «Харків» нічого не пов'язуватиме.

«Металіст 1925» виник на уламках харківського «Металіста» в 2016 році. Нову команду сформували переважно з вихованців академії «синьо-жовтих». Цифра «1925» у назві повертала до року заснування іменитого харківського клубу.

Харків’яни вийдуть із відпустки 20 червня і наступного дня пройдуть медогляд, після якого у команди пройде міні-збір у Щасливому. Далі ФК «Харків» вирушить на тренувальні збори в Австрії, які продовжаться з 28 червня по 10 липня. У рамках зборів харків’яни планують провести сім спарингів, подробиці яких будуть відомі пізніше.

ФК «Харків» фінішував на 5-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату України. У Кубку України команда Младена Бартуловича дійшла до півфіналу, де поступилася «Чернігову».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс Еліна Світоліна ФК «Металіст 1925»

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