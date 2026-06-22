Калініна переграла Снігур у дербі українок на старті тенісного турніру в Істборні

Досвідченіша спортсменка взяла гору в поєдинку співвітчизниць

Ангеліна Калініна здолала Дарію Снігур в протистоянні українських тенісисток у першому колі Eastbourne Open. Про це повідомляє «Главком».

Снігур активніше розпочала матч і повела з брейком. Утім, незабаром Калініна взяла подачу співвітчизниці. Згодом розмін брейками стався ще двічі.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Однак, там конкуренція несподівано вивітрилася. Калініна дозволила суперниці набрати лише один пункт. Натомість сама виграла сім очок і повела за сетами.

У другій партії склався дзеркальний сценарій. Снігур програла власну першу подачу, та згодом зуміла повернутися у гру. Проте, в одинадцятому геймі Калініна оформила ще один брейк і відразу закрила поєдинок матчболом на власній подачі.

Наступна суперниця українки визначиться згодом. Калініна зустрінеться з переможницею протистояння американської тенісистки Маккартні Кесслер і австралійки Дар'ї Касаткіної.

Eastbourne Open. Перший раунд

Дарія Снігур (Україна) – Ангеліна Калініна (Україна) – 6:7, 5:7

До слова, Еліна Світоліна несподівано програла чвертьфінал турніру в Берліні. Українська тенісистка зазнала поразки від філіппінки Александри Еали. Перша ракетка України поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна стала амбасадоркою ФК «Харків». «Металіст 1925» отримав нову назву, кольори та логотип. Відтепер підопічні Младена Бартуловіча виступатимуть в багряно-золотих барвах.