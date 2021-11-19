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    Чемпіонки України з футболу здобули історичну перемогу в Лізі чемпіонів

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    Чемпіонки України забили перші голи в Лізі чемпіонів - Чемпіонки України з футболу здобули історичну перемогу в Лізі чемпіонів
    Чемпіонки України забили перші голи в Лізі чемпіонів
    фото з відкритих джерел

    «Житлобуд-1» зберігає шанси вийти до плей-оф турніру

    Харківський «Житлобуд-1» здобув першу в історії перемогу в груповому турнірі жіночої Ліги чемпіонів. В 4-му турі чемпіонки України на виїзді здолали ісландський «Брейдаблік».

    Чемпіон України потрапив до числа 16-ти команд, які пробилися в прем’єрний груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд. У попередніх турах харків’янки поступилися «Реалу» (0:1) та «ПСЖ» (0:5) і зіграли внічию з «Брейдабліком» (0:0).

    У виїзному матчі знову-таки з «Брейдабліком» українки записали до свого активу перші забиті.

    На 42-й хвилині матчу Юлія Шевчук замкнула чудову передачу Ольги Овдійчук на дальню стійку, а на 74-й хвилині вже сама Овдійчук відзначилася просто неймовірним голом. Метрів із 30-ти вона закинула м’яч за комір воротарю ісландської команди й подвоїла перевагу гостей.

    У результаті 2:0 – перемога «Житлобуду-1», яка залишає харків’янкам надію на вихід до наступного етапу змагань.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Житлобуд-1» (Харків)
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    Чемпіонки України з футболу здобули історичну перемогу в Лізі чемпіонів