Чемпіонки України з футболу здобули історичну перемогу в Лізі чемпіонів

«Житлобуд-1» зберігає шанси вийти до плей-оф турніру

Харківський «Житлобуд-1» здобув першу в історії перемогу в груповому турнірі жіночої Ліги чемпіонів. В 4-му турі чемпіонки України на виїзді здолали ісландський «Брейдаблік».

Чемпіон України потрапив до числа 16-ти команд, які пробилися в прем’єрний груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд. У попередніх турах харків’янки поступилися «Реалу» (0:1) та «ПСЖ» (0:5) і зіграли внічию з «Брейдабліком» (0:0).

У виїзному матчі знову-таки з «Брейдабліком» українки записали до свого активу перші забиті.

На 42-й хвилині матчу Юлія Шевчук замкнула чудову передачу Ольги Овдійчук на дальню стійку, а на 74-й хвилині вже сама Овдійчук відзначилася просто неймовірним голом. Метрів із 30-ти вона закинула м’яч за комір воротарю ісландської команди й подвоїла перевагу гостей.

У результаті 2:0 – перемога «Житлобуду-1», яка залишає харків’янкам надію на вихід до наступного етапу змагань.