Чемпіонку світу Терезу Йохауг збентежили звинувачення на адресу худих жінок

Німецький тренер запропонував вести медичний контроль за сухаристими лижницями

14-разова чемпіонка світу норвезька лижниця Тереза Йохауг в інтерв'ю Expressen прокоментувала висловлювання німецького тренера Петера Шлікенрідера, котрий запропонував не допускати до стартів худих дівчат і постійно вести медичний контроль за їхнім станом.

Своїм висловлюванням Шлікенрідер, ймовірно, натякнув на саму Йохауг.

«У Норвегії кожен спортсмен і спортсменка захищені. Ми проходимо дуже багато тестів перед усіма стартами, включаючи навіть відбір до збірної. Шлікенрідер мав обміркувати свої слова і розібратися, а чи все гаразд у Німеччині? Може, їх деякі спортсменки худі, бо також є проблеми з тестуванням. Я обурена таким ставленням до дівчат, в тому числі, до норвезьких», - запропонувала Йохауг.

32-річна Тереза в 2010 році виграла золоту нагороду в естафеті на Олімпіаді у Ванкувері, а, починаючи з 2011-го, вона з кожного чемпіонату світу привозила перемоги. На останньому, який нещодавно завершився в німецькому Оберсдорфі, виграла чотири гонки – усі, в яких брала участь.

Йохауг є другою найтитулованішою лижницею в історії. У неї 19 нагород різного ґатунку. У Маріт Бьорген таких медалей 26, але вона завершила кар’єру 2018 року.