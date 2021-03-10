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    Чемпіонку світу Терезу Йохауг збентежили звинувачення на адресу худих жінок

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    Терез Йохауг має 19 нагород чемпіонатів світу - Чемпіонку світу Терезу Йохауг збентежили звинувачення на адресу худих жінок
    Терез Йохауг має 19 нагород чемпіонатів світу
    фото з відкритих джерел

    Німецький тренер запропонував вести медичний контроль за сухаристими лижницями

    14-разова чемпіонка світу норвезька лижниця Тереза Йохауг в інтерв'ю Expressen прокоментувала висловлювання німецького тренера Петера Шлікенрідера, котрий запропонував не допускати до стартів худих дівчат і постійно вести медичний контроль за їхнім станом.

    Своїм висловлюванням Шлікенрідер, ймовірно, натякнув на саму Йохауг.

    «У Норвегії кожен спортсмен і спортсменка захищені. Ми проходимо дуже багато тестів перед усіма стартами, включаючи навіть відбір до збірної. Шлікенрідер мав обміркувати свої слова і розібратися, а чи все гаразд у Німеччині? Може, їх деякі спортсменки худі, бо також є проблеми з тестуванням. Я обурена таким ставленням до дівчат, в тому числі, до норвезьких», - запропонувала Йохауг.

    32-річна Тереза в 2010 році виграла золоту нагороду в естафеті на Олімпіаді у Ванкувері, а, починаючи з 2011-го, вона з кожного чемпіонату світу привозила перемоги. На останньому, який нещодавно завершився в німецькому Оберсдорфі, виграла чотири гонки – усі, в яких брала участь.

    Йохауг є другою найтитулованішою лижницею в історії. У неї 19 нагород різного ґатунку. У Маріт Бьорген таких медалей 26, але вона завершила кар’єру 2018 року.

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      Теги: лижний спорт
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