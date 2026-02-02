Черговий гол Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Маліновський забив гол у ворота «Лаціо»

Минулого ігрового вікенду у складах своїх клубів на поле виходило семеро футболістів національної збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Ще в п’ятницю, 30 січня 2026 року, у 20-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 69-й хвилині) зіграв на виїзді внічию з «Антальяспором» (1:1).

У 23-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 87-й хвилині, гол, жовта картка) поступився на чужому полі «Лаціо» – 2:3.

У суботу, 31 січня 2026 року, у 20-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч, жовта картка) та Владислава Ваната (повний матч) програла в гостях «Ов’єдо» з рахунком 0:1.

У неділю, 1 лютого 2026 року, в межах 24-го туру англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну на 60-й хвилині) у Бірмінгемі завдав сенсаційної поразки місцевій «Астон Віллі» (1:0), а у 20-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 82-й хвилині) розійшлася виїзним миром із «Тонделлою» (0:0).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3