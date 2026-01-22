«Тоттенгем» хоче понад £100 млн за швидкісного захисника

Мікі ван де Вен вважається одним із найшвидших центрбеків світу

«Тоттенгем» прагне заробити більше £100 млн на продажі центрального захисника Мікі ван де Вена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал talkSPORT.

Вважається, що ван де Вен наполягає на своєму відході з «Тоттенгема» влітку 2026 року. Зокрема, інтерес до 24-річного нідерландця, пов'язаного з лондонцями розрахованим до кінця червня 2029-го контрактом, приписують «Ліверпулю». За даними порталу Transfermarkt, «Вольфсбург» у серпні 2023 року за оборонця отримав €40 млн.

Очікування «Тоттенгема» від продажу одного зі своїх лідерів є рекордними. Нідерландець може стати найдорожчим в історії захисником. Зараз цей статус належить Гаррі Магвайру, за якого «Манчестер Юнайтед» у серпні 2019-го виклав «Лестер Сіті» £80 млн.

Мікі ван де Вен провів 29 матчів за клуб із Лондона в сезоні-2025/26, відзначившись шістьма голами та одним асистом. У ході минулої кампанії він допоміг «Тоттенгему» виграти Лігу Європи. У січні 2024 року оборонець із показником 37,38 км/год встановив рекорд швидкості в АПЛ.

