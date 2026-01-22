Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Тоттенгем» хоче понад £100 млн за швидкісного захисника

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
«Тоттенгем» хоче понад £100 млн за швидкісного захисника
Бажаючому посилитися ван де Веном доведеться чимало витратити
Джерело: офіційний сайт «Тоттенгема»

Мікі ван де Вен вважається одним із найшвидших центрбеків світу

«Тоттенгем» прагне заробити більше £100 млн на продажі центрального захисника Мікі ван де Вена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал talkSPORT.

Вважається, що ван де Вен наполягає на своєму відході з «Тоттенгема» влітку 2026 року. Зокрема, інтерес до 24-річного нідерландця, пов'язаного з лондонцями розрахованим до кінця червня 2029-го контрактом, приписують «Ліверпулю». За даними порталу Transfermarkt, «Вольфсбург» у серпні 2023 року за оборонця отримав €40 млн.

Очікування «Тоттенгема» від продажу одного зі своїх лідерів є рекордними. Нідерландець може стати найдорожчим в історії захисником. Зараз цей статус належить Гаррі Магвайру, за якого «Манчестер Юнайтед» у серпні 2019-го виклав «Лестер Сіті» £80 млн.

Мікі ван де Вен провів 29 матчів за клуб із Лондона в сезоні-2025/26, відзначившись шістьма голами та одним асистом. У ході минулої кампанії він допоміг «Тоттенгему» виграти Лігу Європи. У січні 2024 року оборонець із показником 37,38 км/год встановив рекорд швидкості в АПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іспанський клуб придбає українського гравця.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттнем Готспур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На сайті МВС датою зникнення Павелка вказане 5 листопада 2025 року
Ексочільник УАФ Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади
25 грудня, 2025, 16:10
Мауріціо Саррі очолював римський клуб протягом чотирьох років, після чого з перервою в один рік повернувся на пост головного тренера
Італійський тренер переніс операцію на серці
30 грудня, 2025, 00:49
На початку року Дані потрапив у скандал, пов'язаний з підозрою про зґвалтування, однак бразильця визнали непричетним
Легендарний бразильський футболіст став співвласником португальського клубу
2 сiчня, 21:59
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
13 сiчня, 16:55
Окрім футболу, Мораді займався плаванням та боротьбою
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
14 сiчня, 19:54
У цьому сезоні у складі «Жирони» Ванат відзначився вісьмома голами та однією результативною передачею
Дубль Ваната приніс «Жироні» перемогу в чемпіонаті Іспанії
17 сiчня, 08:41
Олександр Зінченко під час представлення в якості новачка «Ноттінгем Форест» у вересні 2025 року
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
19 сiчня, 15:48
Проспер Обах приєднався до «Шахтаря» після всього кількох місяців у складі ЛНЗ
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів
20 сiчня, 19:22
Олександр Пищур близький до нового етапу кар'єри
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця
Сьогодні, 14:31

Новини

Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року
Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
Збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026
Збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026
«Тоттенгем» хоче понад £100 млн за швидкісного захисника
«Тоттенгем» хоче понад £100 млн за швидкісного захисника
Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу загинув внаслідок аварії поїзда в Іспанії
Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу загинув внаслідок аварії поїзда в Іспанії
Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів
Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів

Новини

МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua