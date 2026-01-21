Головна Спорт Новини
«Карпати» розпрощалися з еквадорським легіонером

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
«Карпати» розпрощалися з еквадорським легіонером
Дієго Паласіос не затримався в «Карпатах»
Джерело: офіційний сайт «Карпат»

Дієго Паласіос повертається до чемпіонату Бразилії

«Карпати» оголосили про скасування оренди лівого захисника «Корінтіанса» Дієго Паласіоса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт львівського клубу.

Паласіос не переконав керівництво львів'ян у своїй спроможності допомогти їм. «Зелено-білі» орендували 26-річного еквадорця в серпні 2025 року до кінця поточної кампанії, отримавши право викупу, але вирішили достроково попрощатися з гравцем.

За «Карпати» протягом першої частини сезону-2025/26 фланговий оборонець провів усього два матчі. Результативними діями відзначитися Паласіос в Україні не встиг. Контракт еквадорця з «Корінтіансом» розраховано до кінця 2027 року. До бразильського клубу він приєднався на правах вільного агента в січні 2024-го, залишивши «Лос-Анджелес ФК» і взяв участь у чотирьох поєдинках.

Львів'яни вчора, 20 січня 2026 року, на зборах в Іспанії поступилися «Теджону» з Південної Кореї (1:2). У четвер, 22-го, «зелено-білі» зустрінуться з іспанським «Реалом Мурсія» Б. У чемпіонаті України «Карпати» йдуть дев'ятими, маючи 19 очок. Протягом другої частини лютого клуб зустрінеться з «Шахтарем» на виїзді й «Колосом» удома.

Нагадаємо, гравець «Динамо» нещодавно прокоментував результат першого для киян матчу в 2026 році.

