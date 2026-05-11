Новий уряд Угорщини почав перегляд ядерної співпраці з Росією

Угорщина захотіла перевірити багатомільярдний проєкт Росії

Новий уряд Угорщини перегляне фінансування та реалізацію проєкту з розширення атомної електростанції Пакш II, яким займається російський «Росатом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Угорщини Іштван Капітани заявив, що влада має намір перевірити умови реалізації проєкту та його фінансування.

«Нам потрібна прозора ядерна стратегія. Ми повинні переглянути фінансування та витрати на Пакш ІІ та умови його реалізації. Це засекречені контракти, яких ми ще не бачили, нам потрібно їх вивчити», – заявив він під час парламентських слухань.

Капітани наголосив, що атомна енергетика залишатиметься важливою для Угорщини, однак пообіцяв боротися з корупцією. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який нещодавно склав присягу, раніше заявляв, що вартість проєкту могла бути завищеною. У Росатомі у відповідь заявили про готовність обґрунтувати ціну проєкту.

Йдеться про будівництво двох водно-водяних енергетичних реакторів російського виробництва на АЕС «Пакш ІІ». Контракт на реалізацію проєкту вартістю €12,5 млрд був укладений ще у 2014 році без проведення тендеру. Водночас Reuters зазначає, що завершення проєкту відкладалося роками.

Нагадаємо, що В Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.