Члени збірної України з біатлону лайкнули скандальний допис Журавок про переїзд в Росію

Допис Жравок вподобали біатлоністки національної збірної Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип’яченкова, Надія Бєлкіна

Низка українських біатлоністів вподобали допис колишньої партнерки по збірній Юлії Журавок, у якому вона пояснила своє рішення переїхати до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Допис вподобали біатлоністки національної збірної Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип’яченкова, Надія Бєлкіна.

Окрім цього, допис лайкнули олімпійська чемпіонка з біатлону Валентина Семеренко, колишні натуралізовані росіянки збірної України Ольга Абрамова та Марія Панфілова, старший тренер чоловічої команди Б Сергій Зоц, колишній біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Журавок переїхала жити в Росію та працює інструктором у лижному клубі.

Ще у 2025 році Журавок жила та працювала в Україні. Однак на початку липня 2026-го російський клуб «Катай Технично» представив її як свою працівницю. Засновником і головним тренером клубу «Катай Технично» є російський військовий Євгеній Лисак.

Швидше за все, переїзду Журавок до Росії посприяла дружина російського біатлоніста (зараз виступає за Південну Корею) Тимофія Лапшина – колишня біатлоністка збірної України Ольга Абрамова. Натуралізована росіянка та Журавок були подругами, коли захищали честь «синьо-жовтих».

«Я зробила свій вибір усвідомлено, і не шкодую. Сьогодні я там, де мені цінують. Де потрібен мій досвід і знання. Право засуджувати мене мають лише ті, хто був поруч, коли мені було важко.

І наостанок. Місце мого народження – Анжеро-Судженськ, Кемеровська область, Росія. Де народилася – там і згодилася», – заявила колишня спортсменка.

Журавок виступала за збірну України з 2011 року та вважалася однією з найперспективніших біатлоністок свого покоління. На юніорському рівні українка двічі ставала чемпіонкою світу: у 2012 році виграла естафету, а у 2015-му – індивідуальну гонку. На дорослому рівні Журавок виступала на етапах Кубку світу та Кубку IBU. Найкращим особистим результатом спортсменки на Кубку світу було 10 місце в індивідуальній гонці в Естерсунді у 2016 році.

У 2020 році Юлія Журавок робила паузу в кар'єрі через декретну відпустку. Наприкінці 2022 року повідомлялося, що Журавок завершила кар'єру. Востаннє у складі української команди вона проходила підготовку перед сезоном 2022/23, однак після збору в Тернополі, за інформацією ЗМІ, травмувалася.