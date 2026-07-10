Українська біатлоністка пояснила, чому під час війни поїхала працювати в Росію

Юлія Журавок: Зробила свій вибір усвідомлено та не шкодую

Колишня українська біатлоністка Юлія Журавок назвала причини свого скандального рішення переїхати в Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі спортсменки.

Напередодні стало відомо, що Журавок переїхала жити в Росію та працює інструктором у лижному клубі. Ще у 2025 році Журавок жила та працювала в Україні. Однак на початку липня 2026-го російський клуб «Катай Технично» представив її як свою працівницю. Засновником і головним тренером клубу «Катай Технично» є російський військовий Євгеній Лисак.

Швидше за все, переїзду Журавок до Росії посприяла дружина російського біатлоніста (зараз виступає за Південну Корею) Тимофія Лапшина – колишня біатлоністка збірної України Ольга Абрамова. Натуралізована росіянка та Журавок були подругами, коли захищали честь «синьо-жовтих».

«Як чудово, що про мене раптово згадали всі. Тільки у мене одне питання. Де ви були, коли завершилася моя спортивна кар'єра? Коли жодна спортивна школа не запропонувала мені роботу тренером?

Я віддала біатлону 15 років життя. Це були не просто роки роботи – біатлон був для мене сенсом життя. Так, мені не вдалося досягнути всього, про що я мріяла, але це не знецінює мій шлях. Але спорт закінчився, і почалося звичайне життя. І тут мені дійсно довелося боротися – не за медалі чи місце в збірній, а просто за життя.

Багато з вас знали, який важкий період у мене почався, що доводилося хапатися за будь-яку можливість, щоби вистояти. Потрібно було заново вчитися жити. І де ви були тоді, коли мені дійсно була потрібна підтримка? Коли я бралася за будь-яку роботу, працювала посудомийкою, і просто намагалася не зламатися? Багато з вас це знали, але проходили повз.

Я зробила свій вибір усвідомлено, і не шкодую. Сьогодні я там, де мені цінують. Де потрібен мій досвід і знання. Право засуджувати мене мають лише ті, хто був поруч, коли мені було важко.

І наостанок. Місце мого народження – Анжеро-Судженськ, Кемеровська область, Росія. Де народилася – там і згодилася», – заявила колишня спортсменка.

Журавок виступала за збірну України з 2011 року та вважалася однією з найперспективніших біатлоністок свого покоління. На юніорському рівні українка двічі ставала чемпіонкою світу: у 2012 році виграла естафету, а у 2015-му – індивідуальну гонку. На дорослому рівні Журавок виступала на етапах Кубку світу та Кубку IBU. Найкращим особистим результатом спортсменки на Кубку світу було 10 місце в індивідуальній гонці в Естерсунді у 2016 році.

У 2020 році Юлія Журавок робила паузу в кар'єрі через декретну відпустку. Наприкінці 2022 року повідомлялося, що Журавок завершила кар'єру. Востаннє у складі української команди вона проходила підготовку перед сезоном 2022/23, однак після збору в Тернополі, за інформацією ЗМІ, травмувалася.

Нагадаємо, видатна українська біатлоністка Віта Семеренко показала відео батьківського дому на Сумщині, який зруйнувала російська керована авіаційна бомба (КАБ).

«Краснопілля. Мій дім. Моє дитинство. Моя історія. Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя.

Сьогодні російські КАБи перетворили його на руїни. Вони можуть знищити стіни, але не зможуть знищити пам’ять, шлях, який я пройшла, і любов до рідного Краснопілля. За кожною такою руїною – воєнний злочин. І за кожен із них буде відповідальність», – написала Семеренко.

Відомо, що раніше батьки сестер Семеренко евакуювалися з Краснопілля.