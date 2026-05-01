Чоловіча збірна України з біатлону повідомила, коли повертається до тренувань

glavcom.ua
Віталій Мандзин увійшов до основної збрної України з біатлону на наступний сезон
фото: Суспільне Спорт

Вже в травні команда розпочне підготовку до сезону

Чоловіча збірна України з біатлону розпочне командну підготовку до сезону 2026/27 наприкінці весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Biathlonnews.

Коли і де чоловіча збірна розпочне підготовку до сезону

Головна команда під керівництвом нового тренера Сергія Семенова проведе перший збір 19 травня в Сянках. Перед цим, 16 травня, заплановано заїзд до Східниці.

Команда B також 19 травня розпочне тренування – заняття проходитимуть у Буковелі.

По завершенні сезону 2025/26 збірна України з біатлону змінила тренерський штаб. Тренером жіночої команди замість Надії Бєлової стала Оксана Хвостенко, а чоловіків очолив Сергій Семенов, посівши посаду Миколи Зоца.

Також «синьо-жовті» визначилася зі складом жіночої та чоловічої команд, які готуватимуться до сезону 2026/27.

Склад основної збірної України з біатлону на підготовку до сезону 2026/27

До складу команд «А» збірних України з біатлону потрапили 20 біатлоністів (12 – у жіночій та 8 – у чоловічій).

  • Жінки: Олена Городна, Христина Дмитренко, Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Христина Руда, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль, Дарина Чалик, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас
  • Чоловіки: Володимир Аксюта, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Денис Насико, Дмитро Підручний, Сергій Супрун

Склад команди «Б» збірної України з біатлону на підготовку до сезону 2026/27

Також затвердили склади команди «Б», куди потрапили і біатлоністи, що у олімпійському сезоні змагались на найвищому рівні. Серед них Юлія Джима, сестри Олександра та Анастасія Меркушини, Валерія Дмитренко, а також Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

  • Жінки: Юлія Джима, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Ірина Тарасюк, Вікторія Ясенич
  • Чоловіки: Олександр Біланенко, Роман Боровик, Степан Кінаш, Дмитро Крюков, Олександр Пономаренко, Іван Стеблина, Артем Тищенко, Михайло Хміль, Богдан Цимбал

Нагадаємо, капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував своє рішення більше не співпрацювати зі словацьким фахівцем Юраєм Санітрою.

