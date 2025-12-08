Головна Країна Події в Україні
Візит Зеленського до Британії, загибель українського пілота Су-27. Головне за 8 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Візит Зеленського до Британії, загибель українського пілота Су-27. Головне за 8 грудня
фото: Офіс президента

У Лондоні глава держави обговорив дипломатичну роботу зі США та подальшу оборонну підтримку України

Зеленський відвідав Британію, пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання, уряд тимчасово пришвидшив бронювання працівників. «Главком» склав добірку новин 8 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Зеленського до Британії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, відвідав Велику Британію. У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.

Наразі глава України відправився до Брюсселя, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у форматі «віч-на-віч». 

Уряд тимчасово пришвидшив бронювання працівників

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни.

Одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів – період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання

Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

Трагедія сталася опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що обставини авіакатастрофи зʼясовуються.

Нападники на ансамбль «Гуцулії» отримали підозри

Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу на артистів ансамблю «Гуцулія». Двом хлопцям по 21 року, іншим – 17 та 18 років.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується, відтак повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку.

Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду й щодо інших фігурантів.

Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі

Служба безпеки України разом із правоохоронцями Литви викрили ще одного російського окупанта, причетного до катувань іноземного волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі. Зазначається, що злочинця було викрито в межах роботи міжнародної слідчо-оперативної групи. Йдеться про співслужбовця раніше затриманого та екстрадованого до Литви росіянина, який катував литовського волонтера.

Фігурантом справи є громадянин РФ Рабадан Абдулганієв, старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії. За даними слідства, він разом зі спільником катував полонених, утримуваних у тюрмі, облаштованій окупантами на території захопленого аеродрому в Мелітополі. Серед потерпілих – литовський волонтер, який від початку повномасштабного вторгнення допомагав Силам оборони України.

За матеріалами слідства, полонених зачиняли в тісних металевих ящиках, підвішували за руки, душили до непритомності, били струмом та обливали крижаною водою на морозі.

