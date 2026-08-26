«Динамо» попрощалося з черговим провальним легіонером

Ерік Рамірес так і не зміг закріпитися в лавах «біло-синіх»

Столичний гранд завершив співпрацю з іноземним нападником

Київське «Динамо» відпустило форварда Еріка Раміреса на батьківщину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Венесуелець остаточно перебрався в «Карабобо». Останні півроку форвард відіграв за колектив на правах оренди. «Біло-сині» надали Раміресу статус вільного агента, тож трансфер став безкоштовним.

Латиноамериканець перейшов у «Динамо» влітку 2021 року за 1,75 млн євро. Проте, закріпитися в складі столичного гранда він так і не зумів. За плечима Раміреса лише 20 матчів у футболці «біло-синіх», у яких оформив чотири голи.

Востаннє в лавах «Динамо» венесуельський нападник зіграв у червні 2023-го. Здебільшого впродовж останніх п'яти років він виступав на правах оренди за інші клуби. Зокрема, Рамірес намагався проявити себе в Іспанії («Спортінг» Хіхон), Словаччині («Слован»), Колумбії («Атлетіко Насьйональ»), Аргентині («Тігре») та Чехії («Богеміанс»).

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.