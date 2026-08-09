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«Динамо» відпустило футболіста-примару в чемпіонат Бразилії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» відпустило футболіста-примару в чемпіонат Бразилії
Анхель Торрес загубився в столиці України
фото: ФК «Динамо»

Іноземець не зміг закріпитися в складі столичного гранда

Вінгер Анхель Торрес покинув київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Біло-сині» віддали колумбійця в оренду бразильському «Операріо Ферровіаріо». Угода розрахована до 30 червня 2027 року. Контракт Торреса з «Динамо» розрахований до кінця сезону 2027/28.

Крайній нападник приєднався до столичного гранда в травні торік. Утім, за «біло-синіх» він зіграв лише два поєдинки. Результативними діями він не відзначився, а останні півроку провів у турецькому «Еюпсорі» на правах оренди (12 матчів, два голи, один асист у всіх турнірах).

У складі «Динамо» залишилося сім легіонерів. Компанію сенегальському оборонцю Тіаре, нідерландському хавбеку Лонвейку, нігерійському вінгеру Огундані та панамському нападнику Герреро цього літа склали три новачки. Польський оборонець Кендзьора повернувся в лави «біло-синіх», а юні нападники Мунгенге (Франція) та Саване (Малі) поповнили обойму.

До слова, раніше «Динамо» мінімально переграло «Карабах» у кваліфікації Ліги конференцій. Гол у ворота азербайджанського гранда оформив форвард Пономаренко. Матч-відповідь зіграють 13 серпня.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Динамо»

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