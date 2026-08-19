Чи звільнять Ігоря Костюка? Гендиректор «Динамо» розставив крапки над «і»

Ігор Костюк очолює Динамо з листопада 2025 року

Генеральний директор київського «Динамо» Дмитро Бріф прокоментував чутки щодо можливих змін на тренерському містку столичного клубу. Про це інформує «Главком» з посиланням на dynamo.kiev.ua.

«Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк має кредит довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса. Ігор Михайлович вірить, що нинішній наставник здатен вивести команду на належний рівень конкурентоспроможності, й сподівається, що це станеться найближчим часом. Тому питання про заміну головного тренера на порядку денному наразі не стоїть», – повідомив Дмитро Бріф.

Ігор Костюк очолює Динамо з листопада 2025 року.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

«Ви бачили: у другому таймі ми перехопили ініціативу, почали грати вище. Я вважаю, що створили три стовідсоткові моменти, у яких потрібно було забивати. Але гра не пробачає втрачених можливостей: там, де ми не забили, на жаль, пропустили. Загалом у другому таймі ми контролювали гру. Добре переходили з оборони в атаку, відбирали м’яч, швидко виходили вперед, створювали моменти. Але, на жаль, сьогодні нам не вистачило ані везіння, ані майстерності, щоб забити ці м’ячі. Ви бачили, які моменти ми мали», – сказав Костюк після гри.

Він також зазначив, що «Карабах» використав свої можливості, і це зіграло ключову роль.