Чим завершився третій тур УПЛ 2026/27: результати всіх матчів

Футбольний сезон в Україні набирає обертів

Сьогодні, 17 липня, завершився третій тиждень Української Прем'єр-ліги з футболу. Про його результати повідомляє «Главком».

Результати матчів

Як і попередній тур, новий ігровий тиждень розпочався з нульової нічиєї. «Епіцентр», попри перевагу на полі, не зумів обіграти «Верес». Завдяки здобутому очку рівняни відкрили лік своїм набраним балам у сезоні та залишили зону прямого вильоту.

У суботу, 15 серпня, нічийна тенденція продовжилася в матчах «Кудрівки» з «Оболонню» (0:0) та «Кривбасу» з «Лівим Берегом» (1:1). На цьому тлі особливо виділилася зустріч львівських «Карпат» із чернівецькою «Буковиною». Лідери чемпіонату вирішили долю матчу вже у стартові десять хвилин, забивши на п'ятій та восьмій хвилинах. Після перерви львів'яни довели свою перевагу до трьох м'ячів і завдали «Буковині» першої поразки в сезоні після двох стартових нічиїх. Своєю чергою, «Карпати» завдяки цій перемозі очолили турнірну таблицю та зберегли перше місце після завершення туру.

Третій ігровий день став найбільш насиченим, адже свої матчі провели майже всі лідери чемпіонату. Першим на поле вийшов ЛНЗ, який після поразки від «Карпат» зумів реабілітуватися та обіграти одеський «Чорноморець» (2:0).

Дещо складнішими виявилися поєдинки двох українських грандів. «Шахтар» уже на першій хвилині відкрив рахунок у матчі проти «Харкова», після чого дозволив супернику поборотися за результат. Харків'яни своїми моментами не скористалися, а донеччани втримали мінімальну перевагу до фінального свистка. «Динамо» ж довелося докласти більше зусиль у зустрічі з ковалівським «Колосом». Після першого тайму на табло була нічия, однак у другій половині зустрічі кияни зуміли схилити шальки терезів на свою користь завдяки переможному голу Володимира Бражка.

У заключний ігровий день увага була прикута до бронзового призера минулого сезону – «Полісся». Житомиряни зустрічалися з луганською «Зорею», яка прагнула реабілітуватися після поразки від «Кривбаса» тижнем раніше. Господарі відкрили рахунок уже на десятій хвилині, однак після перерви «Зоря» провела два результативні атаки та здобула вольову перемогу 2:1. Цей результат став одним із головних сюрпризів третього туру та дозволив луганцям увійти до топ-3 турнірної таблиці.

Четвертий тур УПЛ стартує 28 серпня матчем «Колос» – «Оболонь». Центральним протистоянням туру стане зустріч «Шахтаря» з «Поліссям». Для житомирян цей матч може мати важливе значення в боротьбі за високі позиції та майбутню участь у єврокубках.

Українська Прем'єр-ліга 2026/27. Третій тур

«Епіцентр» – «Верес» 0:0 (0:0)

Без взяття воріт

«Кривбас» – «Лівий Берег» 1:1 (1:0)

Голи: Рівас (18) – Сідней (71)

«Кудрівка» – «Оболонь» 0:0 (0:0)

Без взяття воріт

«Карпати» – «Буковина» 3:0 (2:0)

Голи: Фелліпе Вієйра (5), Русин (20), Костенко (64)

ЛНЗ - «Чорноморець» 2:0 (1:0)

Голи: Кравчук (41), Таллес Бренер (55)

«Харків» – «Шахтар» 0:1 (0:0)

Голи: Невертон (1)

Голи: Пономаренко (19), Бражко (73) – Демченко (21)

Голи: Федор (16) – Глущенко (59), Нестеренко (63)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня в УПЛ чинний віцечемпіон зазнав першої поразки у сезоні.