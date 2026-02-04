Ексгравець збірної України запускає власну футбольну агенцію

Сергій Кривцов поділився своїми планами на майбутнє

Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов розповів, що запускає власну футбольну агенцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт «Полісся».

Кривцов поспілкувався з пресслужбою «Полісся» , завітавши до табору житомирського клубу на зборах в Іспанії. Центральний захисник поділився своїми планами на майбутнє на тлі близького завершення ігрової кар'єри.

«Я перекваліфікувався, можна так сказати. Зараз запускаємо свою футбольну агенцію. Будемо допомагати молодим і немолодим футболістам у нашій футбольній сфері. Були думки про тренерство чи інші якісь професії, але бачу себе в цьому. Коли ти стаєш футболістом – це футбол навколо тебе все життя, і все ж таки важко повністю піти з цієї сфери. Футбольний агент – це базово, але є такі, можна сказати, гілочки, в чому ми можемо взагалі допомагати футболістам: не тільки в плані футбольної якості, а ще і в такій побутовій справі. Це вже протягом, мабуть, восьми місяців йде, але офіційно ми зараз тільки вступаємо в стадію запуску», – зазначив Кривцов.

Оборонець також пояснив, що «вже не молодий», у зв'язку з чим і вирішив готуватися до змін заздалегідь.

«Шукати якоїсь пропозиції для мене, яка б могла стати хорошою, то вже, мабуть, ні. І тому краще раніше це все почати, щоб запуститись. Якщо буде пропозиція, яка мене задовільнить, тоді, можливо, я ще пограю. Я все-таки більш оптиміст і реаліст, і я думаю, що, мабуть, все ж таки офіційно я ближче до завершення, ніж до продовження», – додав футболіст.

У січні 2025 року Кривцов на правах вільного агента залишив «Інтер» Маямі. В Україні центрбек виступав за «Шахтар» і «Металург». У футболці національної команди вихованець запорізького клубу провів 34 матчі.

Нагадаємо, збірній України для виходу на Мундіаль необхідно подолати ще двох суперників. У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.