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    «Динамо» вперше в історії зіграє у чорній формі

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    Кияни одягнуть третій комплект форми - «Динамо» вперше в історії зіграє у чорній формі
    Кияни одягнуть третій комплект форми
    Фото ФК Динамо

    Кияни сьогодні, 5 травня, у Маріуполі зустрінуться з однойменним клубом

    На матч з «Маріуполем» в 25 турі чемпіонату України, який 5 травня пройде на полі суперників, київське «Динамо» вийде в ранзі чемпіона.

    Незважаючи на домашній статус поєдинку, столична команда проведе його на виїзді, оскільки матч першого кола, який був виїзним для киян, відбувся в Києві.

    Вранці в день гри в Маріуполі в одному з приміщень стадіону імені В.С. Бойко було проведено традиційну нараду за участю осіб, задіяних в організації поєдинку.

    Серед інших питань було затверджено, в формах яких кольорів зіграють команди. «Динамо» вперше буде одягнене в екіпіровку чорного кольору (воротар – в сірому).

    Матч «Динамо» – «Маріуполь» відбудеться на стадіоні імені В.С. Бойка, початок – о 14:00. Трансляція – на каналі «2+2».

    Тим часом, «Манчестер Сіті» здолав «Парі Сен-Жермен» і став першим фіналістом Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Маріуполь»
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