«Динамо» вперше в історії зіграє у чорній формі

Кияни сьогодні, 5 травня, у Маріуполі зустрінуться з однойменним клубом

На матч з «Маріуполем» в 25 турі чемпіонату України, який 5 травня пройде на полі суперників, київське «Динамо» вийде в ранзі чемпіона.

Незважаючи на домашній статус поєдинку, столична команда проведе його на виїзді, оскільки матч першого кола, який був виїзним для киян, відбувся в Києві.

Вранці в день гри в Маріуполі в одному з приміщень стадіону імені В.С. Бойко було проведено традиційну нараду за участю осіб, задіяних в організації поєдинку.

Серед інших питань було затверджено, в формах яких кольорів зіграють команди. «Динамо» вперше буде одягнене в екіпіровку чорного кольору (воротар – в сірому).

Матч «Динамо» – «Маріуполь» відбудеться на стадіоні імені В.С. Бойка, початок – о 14:00. Трансляція – на каналі «2+2».

Тим часом, «Манчестер Сіті» здолав «Парі Сен-Жермен» і став першим фіналістом Ліги чемпіонів.