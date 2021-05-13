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    «Динамо» забило «Зорі» в фіналі Кубку України

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    Кияни приїхали в Тернопіль за третім трофеєм сезону - «Динамо» забило «Зорі» в фіналі Кубку України
    Кияни приїхали в Тернопіль за третім трофеєм сезону
    Фото з відкритих джерел

    Кияни володіють ініціативою і справедливо відкрили рахунок у матчі

    Мірча Луческу працює з «Динамо» з серпня минулого року, а встиг не тільки позбавити свою колишню команду «Шахтар» лідерства у вітчизняному футболі, а й двічі вивести київську команду в груповий турнір Ліги чемпіонів. Він виграв для клубу Суперкубок країни і чемпіонські медалі. Для повного комплекту не вистачало лише Кубку України.

    Фінал розіграшу приймає Тернопіль. Команди розпочали гру досить обережно. Два тайми не виявили переможця, а в перші додані 15 хвилин відзначився Циганков. Фланговий простріл Родрігеса Буяльський переправив на Віктора, якому не склало труднощів вразити порожні ворота.

    Склади команд

    «Динамо»: Бойко, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Родрігеш, Циганков, Буяльський, Бесєдін.

    Запас: Бущан, Де Пена, Ледньов, Гармаш, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Ванат, Сирота.

    «Зоря»: Василь, Жуніньо, Іванісеня, Вернидуб, Фаворов, Кочергін, Назаріна, Хомченовський, Кабаєв, Юрченко, Громов.

    Запас: Шевченко, Цвек, Руфат, Луньов, Шахаб, Гладкий, Абу Ханна, Сайядманеш, Циганікс.

    Тренер киян пообіцяв, що наступного сезону вболівальники побачать у виконанні футболістів гру більш високої якості. У цьому плані вже ведеться робота. За повідомленнями іноземних ЗМІ, кияни зацікавилися нападником бразильского «Атлетіко Паранаенсе» Ренато Кайзером. Портал Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста в €1,3 млн. Він грає як у центрі нападу, так і на фланзі півзахисту.

    Крім того, «Динамо» проявляє інтерес до кандидатури 18-річного захисника «Палмейраса» Ренана. Як зазначає UOL, бразильскій клуб розраховує отримати за гравця від €8 млн до €10 млн. «Динамо» ж планує придбати гравця вже в найближче трансферне вікно.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Зоря»
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