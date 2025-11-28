Головна Спорт Новини
Миттєва реакція: Шовковського звільнено з поста тренера «Динамо»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Київський клуб під керівництвом Шовковського поступився у трьох поспіль поєдинках, пропустивши п'ять м'ячів і забивши лише одного разу
фото: офіційний сайт ФК «Динамо»

Шлях клубної легенди різко добіг кінця

«Динамо» офіційно оголосило про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера першої команди. Про це повідомляє «Главком»

Це рішення стало наслідком поразки з рахунком 0:2 від кіпріотської «Омонії». Шовковський очолив команду у листопаді 2023 року, змінивши Мірчу Луческу, а у грудні того ж року, після кількох місяців виконання обов'язків, був затверджений повноцінним наставником.

За час його роботи «Динамо» провело 101 матч, включаючи 11 у статусі виконуючого обов'язки, і стало чемпіоном України минулого сезону, пройшовши усю дистанцію без поразок. Також команда дійшла до фіналу Кубка України, де поступилася «Шахтарю». Разом із Шовковським від виконання обов'язків усунуто увесь його тренерський штаб, до складу якого входили: Еміліан Карас, Олег Гусєв, Сергій Федоров, Михайло Михайлов, Мацей Кендзьорек та Артем Яшкін (Кендзьорек та Яшкін приєдналися до штабу у серпні та вересні 2025 року відповідно), але поки невідомо, чи хтось із них залишиться при новому наставникові.

Виконувачем обов'язків головного тренера «Динамо» призначено Ігоря Костюка, який до цього очолював команду U19. Наразі невідомо, чи дадуть йому шанс провести весь сезон з командою, чи він стане тимчасовою заміною.  

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

