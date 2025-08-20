Головна Спорт Новини
Баскетболіст збірної України Тиртишник продовжить грати в Італії

26-річний Тиртишник останні два сезони провів у Італії

Нова команда українця виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Італії

Захисник національної збірної України Ілля Тиртишник підписав контакт на наступний сезон з італійською Basket Academy Catanzaro. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Італії і в минулому сезоні зайняла дев'яте місце в групі, вигравши 8 з 22 матчів.

26-річний Тиртишник останні два сезони провів у Італії, виступаючи за команди Віола Реджо-Калабрія та Равенну з третьому дивізіону.

Нараз Тиртишник знаходиться в національній збірній, де в трьох матчах пре-кваліфікації за 17.4 хвилин на майданчику набирає 3.3 очка, 1.0 підбирання та 1.3 передачі.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Новини

Найпопулярніше

Новини

Прес-релізи

