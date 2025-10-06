Головна Спорт Новини
Українські баскетболісти за кордоном: Новицький набрав 20 очок, Ковальов оформив дабл-дабл

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Артем Ковальов дебютував за Байройт в офіційних матчах

Ковальов відіграв 26 хвилин, набравши 16 очок

Українські баскетболісти провели чергові матчі за свої клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У чемпіонаті Румунії Динамо Бухарест обіграло 96:83 Корону Брашов, яка нещодавно вибила Дніпро з Кубку Європи ФІБА. За Динамо 24 хвилини зіграв В'ячеслав Бобров, який набрав 4 очка (2/3 двоочкові), зробив 4 підбирання, 1 передачу, 1 блок-шот при 5 фолах та 2 втратах.

Рапід Бухарест здолав КСУ Сібіу 76:74. Олександр Липовий відіграв 10 хвилин, набрав 3 очка (1/1 двоочкові, 1/4 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 передачі при 1 фолі.

Іссуф Санон заробив 8 очок (3/3 двоочкові, 0/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 4 передачі при 4 фолах та 3 втратах за 17 хвилин на майданчику в матчі чемпіонату Польщі, в якому його Шльонськ Вроцлав програв Трефль Сопоту 81:93.

В латвійсько-естонській лізі ВЕФ Рига обіграла Огре 94:92. За ВЕФ Ростислав Новицький за 28 хвилин набрав 20 очок (7/9 двоочкові, 1/1 триочкові, 3/3 штрафні), зробив 7 підбирань, 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті. В складі Огре Анатолій Шундель за 11 хвилин набрав 6 очок (1/3 триочкові, 3/7 штрафні), зробив 1 перехоплення при 3 фолах та 2 втратах.

В іншому матчі ЛЕБЛ Лієпая здолала Кейлу Кулбет 91:88. Віталій Шиманський за 29 хвилин набрав 8 очок (1/1 двоочкові, 2/5 триочкові), зробив 2 підбирання, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 3 втратах та 4 фолах.

Ще в одному матчі Валмієра перемогла Тал/Тех 91:83. Павло Дзюба зіграв 9 хвилин, не виконав жодного кидка, зібрав 2 підбирання при 1 втраті та 2 фолах.

В Австрії Капфенберг Буллз виграв у ББК Норда 91:74. Віталій Зотов зіграв 34 хвилини, набрав 14 очок (2/4 двоочкові, 2/7 триочкові, 4/4 штрафні), зробив 2 підбирання, 7 передач, 3 перехоплення при 3 фолах та 5 втратах.

В матчі стартового туру чемпіонату Японії Осака вдома програла НеоФеніксу 85:95. Володимир Герун відіграв у матчі 26 хвилин, набрав 9 очок (4/5 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 10 підбирань, зробив 5 передач, 2 перехоплення, 2 блок-шота при 1 фолі та 1 втраті.

У другому дивізіоні Іспанії Мелілья програла Фуенлабраді 73:82. Павло Крутоус зіграв 29 хвилин, набрав 7 очок (2/2 двоочкові, 1/2 триочкові), зробив 2 підбирання, 2 передачі при 3 фолах.

В другому дивізіоні Німеччини Байройт поступився Кобленцу 89:107. Артем Ковальов дебютував за Байройт в офіційних матчах, відіграв 26 хвилин, набрав 16 очок (7/9 двоочкові, 2/7 штрафні), зібрав 11 підбирань, оформивши дабл-дабл. Також Артем зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок при 4 фолах та 3 втратах.

В молодіжному чемпіонаті Франції Монако U-21 поступилось Шалону 84:101. Максим Кличко зіграв 36 хвилин, набрав 12 очок (5/8 двоочкові, 2/4 штрафні), зробив 6 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 4 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

