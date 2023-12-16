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Українка увійшла у топ-10 Кубка світу з біатлону у Швейцарії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українка увійшла у топ-10 Кубка світу з біатлону у Швейцарії
Анастасія Меркушина фінішувала десятою в гонці переслідування
фото з відкритих джерел

 Три українки оновили свої найкращі результати сезону

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина фінішувала у суботу десятою в гонці переслідування етапу Кубка світу у швейцарському Ленцергайді. Це найкращий результат українських біатлоністок в особистих гонках нинішнього сезону.

Анастасія має 1.49,6 відставання та один промах на вогневих рубежах. Перемогла француженка Жюстін Бреза-Буше, «срібло» у ще однієї француженки Жюльї Сімон, «бронза» – у норвежки Маріт Ісгол Скоган.

Результати інших українських біатлоністок: Ірина Петренко – 12-те місце, Юлія Джима – 18-те, Христина Дмитренко – 29-те.

Сьогодні на кубку світу також пройде чоловічий персьюті на 15 км. Україну під 22-м стартовим номером представлятиме Дмитро Підручний (відставання 1 хвилина 29 секунд), 44-м на трасу піде Артем Прима (+2.18), 45-м – Тарас Лесюк (+2.25).

Зауважимо, українці фінішували поза топ-20 у чоловічому спринті на етапі Кубка світу з біатлону.

Раніше Україна посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону.

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Теги: біатлон

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