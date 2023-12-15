Українці фінішували поза топ-20 у чоловічому спринті на етапі Кубка світу з біатлону

Дмитро Підручний опинився в топ-25 спринту Кубка світу з біатлону в Ленцергайде

У гонку переслідування, яка пройде у суботу, 16 грудня, відібралися Підручний, Прима і Лесюк

У швейцарському Ленцергайде триває третій етап Кубка світу з біатлону 2023/24. Сьогодні, 15 грудня, відбувся чоловічий спринт.

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Етап у Швейцарії розпочався для збірної України з найкращого жіночого спринту в сезоні. В топ-30 заїхали всі чотири біатлоністки «синьо-жовтих», здобувши путівки до гонки переслідування.

Чоловіча команда України перед Ленцергайде зберегла свій склад з другого етапу сезону в Гохфільцені, на якому до змагань повернувся капітан Дмитро Підручний. У спринті разом з лідером збірної виступили Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

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Першим серед українців гонку розпочав Артем Прима. Він заробив по одному штрафному колу на кожному з двох вогневих рубежів і фінішував 44-м.

Дмитро Підручний також не закрив дві мішені, однак був найкращим з українців і ходом, і за швидкострільністю. У підсумку Підручний посів 22-ге місце.

Найгірший результат серед українців у стрільбі показав Антон Дудченко – чотири штрафних кола, з них три після «лежки». На фініші Дудченко став 78-м.

Найкращу ж стрільбу продемонстрували Артем Тищенко і Тарас Лесюк – по одній незакритій мішені. Тищенко посів 63-тє місце, Лесюк – 45-те.

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У гонку переслідування, яка пройде у суботу, 16 грудня, відібралися Підручний, Прима і Лесюк.

Перемогу у гонці здобув німецький біатлоніст Бенедікт Долль. Для нього це четверта особиста звитяга у межах Кубка світу. У топ-6 заїхали одразу чотири німецькі біатлоністи.

Кубок світу (Ленцергайде). Спринт – чоловіки

1. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) 23:15.8 хвилини

2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) +5.4

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3. Філіпп Наврат (Німеччина, 1+0) +36.8

4. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +39.1

4. Філіпп Горн (Німеччина, 1+0) +39.1

6. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0) +44.3

...

22. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:29.3

44. Артем Прима (Україна, 1+1) +2:18.1

45. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +2:24.9

63. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +2:50.1

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78. Антон Дудченко (Україна, 3+1) +3:38.3

Етап Кубка світу в Ленцергайде: розклад змагань

Субота, 16 грудня. 13:45. Переслідування – жінки

Субота, 16 грудня. 15:40. Переслідування – чоловіки

Неділя, 17 грудня. 13:30. Масстарт – жінки

Неділя, 17 грудня. 15:45. Масстарт – чоловіки

Раніше в австрійському Хохфільцені в неділю, 10 грудня, відбулася чоловіча естафета Кубка світу з біатлону. Україна ввійшла у топ-5 переможців.

Нагадаємо, що жодна з представниць жіночої збірної України з біатлону не потрапила до топ-40 і не набрала очок у загальний залік, проваливши спринт на етапі Кубка світу в Естерсунді. Лише дві українки, Анастасія Меркушина і Христина Дмитренко, потрапили до топ-60 і відібралися в недільну гонку переслідування.

Як повідомлялося, нещодавно відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце. На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.

Також Україна посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону. Переможцем естафети стала збірна Норвегії у складі Ендре Стрьомсгейма, Тарьєй Бьо, Йоганнеса Бьо і Ветле Шостада Крістіансена.