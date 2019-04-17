Джокович прокоментував пожежу в соборі Паризької Богоматері



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Наслідки пожежі у Нотр-Дам де Парі

«Я посилаю свої молитви і, звичайно, мої найкращі побажання парижанам, всім французам»

Перша ракетка світу з Сербії Новак Джокович прокоментував новину про пожежу в соборі Паризької Богоматері, яка стався 15 квітня.

«Це одне з найбільш знакових культурних і релігійних місць в Європі. Для мене було шоком спостерігати за тим, що відбувалося. Наскільки я зрозумів, в цей же час Єрусалимі горіла мечеть.

Дуже сумно спостерігати за тим, що відбувається з такими культовими спорудами. Я посилаю свої молитви і, звичайно, мої найкращі побажання парижанам, всім французам. Сподіваюся, Нотр-Дам буде зведений знову», - цитує Джоковича офіційний сайт АТР.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.