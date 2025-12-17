Головна Спорт Новини
Український футболіст Кравець потрапив в аварію

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Кравець повернувся з європейських чемпіонатів в УПЛ на початку повномасштабного вторгнення
фото: ФК «Металіст 1925»

Василь та його родина обійшлися незначними травмами

Вчора ввечері на автошляху Київ – Чоп сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, учасником якої став відомий український футболіст, захисник харківського клубу «Металіст 1925» Василь Кравець. Про це повідомляє «Главком»

Аварія за участю чотирьох транспортних засобів трапилася поблизу села Тараканів Дубенського району Рівненської області. За попередніми даними, ситуація на дорозі призвела до зіткнення трьох багатотонних вантажівок марок DAF, Volvo та Scania, а також легкового автомобіля Mercedes-Benz E 220 d, у якому перебував спортсмен разом із дружиною Яриною та їхньою дитиною.

Наслідки зіткнення виявилися жахливими: легковик футболіста затиснуло між масивними фурами, через що транспортний засіб зазнав деформації. Як пізніше зазначила дружина гравця, від автомобіля практично нічого не залишилося, і те, що вони вижили, є справжнім дивом. Якщо Василь Кравець зміг самостійно вибратися з понівеченого салону, то його дружина та донька опинилися у пастці. Для їхнього порятунку знадобилася допомога працівників ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання провели операцію з деблокування постраждалих.

Після звільнення з автомобіля всю родину було оперативно доправлено до приймального відділення Дубенської міської лікарні. Медичне обстеження показало, що попри жахливий характер ДТП, пасажири Mercedes отримали лише легкі тілесні ушкодження та перебували в шоковому стані. Водії вантажівок змогли покинути свої кабіни самостійно і від госпіталізації відмовилися.

Сам футболіст пізніше вийшов на зв'язок зі своїми підписниками в Instagram, опублікувавши відео з місця події. Він висловив глибоку вдячність Богу за порятунок життів своєї родини та подякував усім небайдужим за слова підтримки. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цієї масштабної аварії.

Нагадаємо, що інші випадки ДТП за участі футболістів закінчувалися смертельними наслідками. Зокрема, зірка «Ліверпуля» Діогу Жота загинув у ДТП в липні, а ексфутболіст збірної Хорватії Нікола Покривач – у квітні. 

Теги: Василь Кравець НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст 1925»

