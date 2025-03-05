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Ліга чемпіонів. Результати перших матчів 1/8 фіналу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ліга чемпіонів. Результати перших матчів 1/8 фіналу
Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проходять 4-5 та 11-12 березня

Клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги

У вівторок, 4 березня, відбулися перші чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Реал» (Іспанія) – «Атлетіко» Мадрид (Іспанія) 2:1

  • Голи: Родріго (4), Браїм Діас (55) – Альварес (32).

У центральному матчі ігрового дня «Реал» здобув перемогу над Атлетіко Мадрид з рахунком 2-1.

Гол Родріго на четвертій хвилині дав «Реалу» перевагу, але Хуліан Альварес зрівняв рахунок до перерви. «Атлетіко» намагався контролювати гру, але Брахім Діас знову вивів «Реал» вперед, що залишило інтригу перед матчем-відповіддю.

Український голкіпер «Реалу» Андрій Лунін провів гру на лавці для запасних.

ПСВ (Нідерланди) – «Арсенал» (Англія) 1:7

Голи: Ланг (43) (з пенальті) – Тімбер (18), Нванері (21), Меріно (31), Едеґор (47, 73), Троссард, (48), Калафьорі, (85).

«Арсенал» здобув фантастичну перемогу над ПСВ з рахунком 7-1 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що стало їхньою рекордною виїзною перемогою в турнірі.

Відкрив рахунок Юррієн Тімбер, після чого Мікель Меріно та Ітан Нванері збільшили перевагу. Хоча ПСВ зумів скоротити відставання з пенальті, «Арсенал» продовжив домінувати на полі. Зокрема, Мартін Едеґор та Леандро Троссард, також внесли свій вклад у перемогу, забивши кілька голів у другому таймі. У підсумку, гра закінчилася з розгромним рахунком 1:7.

На 71 хвилині на поле вийшов український футболіст Олександр Зінченко. Він не відзначився результативним діями у поєдинку проти своєї колишньої команди.

«Що за ніч. Дякую за підтримку. Хорошої подорожі додому, «каноніри». Важливе місце для мене. ПСВ назавжди в моєму серці», – написав Зінченко в Instagram.

«Борусія» Дортмунд (Німеччина) – «Лілль» (Франція) 1:1

Голи: Адейємі (22) – Харальдссон (68)

«Брюгге» (Бельгія) – «Астон Вілла» (Англія) 1:3

Голи: Де Кейпер (12) – Бейлі (3), Мехеле (83) (автогол), Асенсіо (88) (з пенальті).

Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проходять 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня.

Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Андрій Лунін Родріґо Мадрид Мікель Меріно

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