Крикунов: Вже без сліз не подивишся на деяких півфіналістів Чемпіонату світу

Крикунов згадав про «постріл в ногу»

Колишній головний тренер збірної РФ з хокею Володимир Крикунов прокоментував пропагандистам те, що російська національна команда не візьме участі у Чемпіонаті світу у 2027 році. Про це повідомляє «Главком».

«Стріляють собі у ногу цим рішенням. Вже без сліз не подивишся на деяких півфіналістів Чемпіонату світу. Ну, якщо їм нецікаво проводити серйозні турніри з найсильнішими збірними – це їхні проблеми.

Чемпіонат світу з хокею деградував без Росії, а не ми без нього. На рівень нашого хокею це жодним чином не вплине», – заявив Крикунов.

У четвер, 30 липня, рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) продовжила усунення збірних Росії, не допустивши чоловічу та молодіжну збірні, а також команди юнаків та дівчат до 18 років до участі у чемпіонатах та першостях світу, які пройдуть у 2027 році.

Питання про допуск жіночої збірної країни-агресора буде розглянуто у листопаді.