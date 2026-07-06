Атака на Київ: пожежі погіршили якість повітря в столиці

КМВА: пожежі спалахнули одразу в кількох районах Києва

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву, внаслідок якого в кількох районах міста спалахнули пожежі, а якість повітря в столиці погіршилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані SaveEcoBot та AQICN.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:12 – Повітряні сили попередили про пуски балістичного озброєння в напрямку столиці, а невдовзі повідомили про появу додаткових швидкісних цілей. У небі над містом працювала протиповітряна оборона, у різних районах пролунала серія вибухів.

«Балістика на Київ! Ще швидкісні цілі на Київ!», – попередили в Повітряних силах під час нічної атаки.

За попередніми даними КМВА, наслідки атаки зафіксовані одразу в кількох частинах міста:

Дарницький район – пошкоджені багатоповерхівки на трьох локаціях, в одному з будинків через падіння уламків виникло загоряння;

Подільський район – уламки збитої цілі впали на житловий комплекс;

Київська область – за даними ОВА, є постраждалі внаслідок атаки.

фото: соцмережі

Пожежі, спричинені уламками ракет і збитих повітряних цілей, традиційно погіршують якість повітря в столиці. Востаннє подібну ситуацію фіксували 3 липня, після попередньої масованої атаки на Київ: тоді в кількох районах міста індекс якості повітря (AQI) сягав «нездорового» рівня для чутливих груп населення.

фото: соцмережі

Такий рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

Це вже не перший цьогорічний випадок, коли пожежі після обстрілів впливають на якість повітря в столиці. Подібне погіршення показників спостерігали, зокрема, у семи районах Києва наприкінці зими, а також після масованої атаки 2 липня.

Регулярність таких ударів свідчить, що ворог і надалі розглядає Київ як пріоритетну ціль, попри багаторівневу систему протиповітряної оборони. Балістичні ракети залишаються найскладнішою ціллю для ППО: збити їх здатні лише окремі типи зенітних комплексів, а швидкісні цілі дають мешканцям мінімум часу на реакцію.

Варто нагадати, що восени 2024 року Київ уже очолював світовий рейтинг забруднення повітря серед мегаполісів через пожежі в екосистемі Київської області – тоді індекс якості повітря перевищував санітарну норму більш ніж у 12,5 разу.

Що радять киянам

Поки ситуація остаточно не стабілізувалася, мешканцям столиці варто:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

за можливості увімкнути очищувач повітря;

відмовитися від тривалих прогулянок на вулиці.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях уражень, а точна кількість постраждалих і масштаб пошкоджень інфраструктури уточнюються. «Главком» стежитиме за розвитком ситуації та оновлюватиме інформацію.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня в Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – ворог атакував столицю балістичними ракетами. Столиця вже перебувала під загрозою балістики 30 червня та 15 червня, а також пережила одну з наймасованіших атак у ніч на 2 липня.