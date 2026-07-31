«Динамо» стартує у Лізі конференцій 6 серпня

Визначився суперник «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Після поразки від ПАОКа в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «біло-сині» продовжать свої виступи в Лізі конференцій.

Суперником «Динамо» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій стане «Карабах». Азербайджанський клуб потрапив до турніру після поразки в протистоянні з ЦСКА Софія в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Поєдинки між «Динамо» та «Карабахом» відбудуться 6 та 13 серпня. Перший матч стане для киян формально домашнім, а матч-відповідь наша команда проведе на виїзді.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.