Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган вирішив позбутися російського «подарунка» заради скасування санкцій США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган вирішив позбутися російського «подарунка» заради скасування санкцій США
Російські комплекси ППО С-400 вирушають до країни Перської затоки
фото: росЗМІ

Продаж російських комплексів С-400 третій країні має відкрити Анкарі шлях до відновлення військово-технічної співпраці зі США та повернення до програми винищувачів F-35

Туреччина домовилася про продаж російських зенітно-ракетних комплексів С-400 одній із країн Перської затоки. Цей крок має стати ключовою умовою для скасування американських санкцій та відновлення повноцінного оборонного співробітництва між Анкарою і Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецьке видання Hürriyet.

За інформацією газети, рішення про угоду мають офіційно оголосити вже найближчим часом. Серед найбільш імовірних покупців російських систем ППО називають Об'єднані Арабські Емірати або Катар.

Як зазначає видання, продаж С-400 безпосередньо пов'язаний із переговорами Туреччини та США щодо скасування санкцій, запроваджених після закупівлі російських комплексів у 2019 році.

За даними Hürriyet, Вашингтон висунув Анкарі три ключові вимоги: не використовувати комплекси С-400, повністю відмовитися від володіння ними та не розвивати подальшу військово-технічну співпрацю з Росією у цій сфері.

Очікується, що виконання цих умов дозволить Туреччині розблокувати оборонні проєкти зі США, зокрема повернутися до програми винищувачів п'ятого покоління F-35, участь у якій була припинена після придбання російських систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість продажу Туреччині винищувачів F-35 після врегулювання питання із С-400. Водночас остаточне рішення також залежатиме від позиції Конгресу США.

Читайте також:

Теги: США росія санкції Туреччина системи ППО путін Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні триває 1595-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2026 року
7 липня, 09:20
Наслідки удару по ключовому для Московського регіону НПЗ в Капотні 18 червня
Російський опозиціонер: Удари ЗСУ – єдиний спосіб привести росіян до тями
3 липня, 13:55
У Курській області на міні підірвалося авто з чиновниками
У Курській області на міні підірвалося авто з чиновниками
3 липня, 10:40
Підприємство вже неодноразово опинялося під ударами безпілотників
Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери»
27 червня, 04:37
Путін захопився літаком та потрапив на камери
«Путін впав у дитинство?» Диктатор пестив літак з дивним виразом обличчя (фото)
26 червня, 17:07
Лукашенко нарешті відчув кінець Путіна?
Вибачення перед Зеленським і сигнал Трампу: яку гру почав Лукашенко?
16 червня, 14:59
ЄС надаватиме Україні екстрену допомогу у разі кібератак
Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Євросоюзу
15 червня, 15:56
Австралія сенсаційно переграла Туреччину, яка вважалася фаворитом своєї групи
Від табору біженців до Чемпіонату світу 2026. Неймовірний шлях героя Австралії до мундіалю
15 червня, 01:46
Традиційно Собянін заявив про «успішне знищення» безпілотників
Мер Москви пожалівся на атаку дронів
13 червня, 17:21

Політика

Ердоган вирішив позбутися російського «подарунка» заради скасування санкцій США
Ердоган вирішив позбутися російського «подарунка» заради скасування санкцій США
Трамп загнав себе у пастку. NYT пояснив причину провалу плану проти Ірану
Трамп загнав себе у пастку. NYT пояснив причину провалу плану проти Ірану
«Доводить до сказу». Глава Міноборони Польщі накинувся на критиків допомоги Україні
«Доводить до сказу». Глава Міноборони Польщі накинувся на критиків допомоги Україні
Брехня Трампа вилізла назовні. Переговори з Іраном так і не припинилися – ABC News
Брехня Трампа вилізла назовні. Переговори з Іраном так і не припинилися – ABC News
Депутатка Держдуми назвала закон проти домашнього насильства ударом по сім'ї
Депутатка Держдуми назвала закон проти домашнього насильства ударом по сім'ї
Трамп звільнив членів двопартійного виборчого органу напередодні проміжних виборів
Трамп звільнив членів двопартійного виборчого органу напередодні проміжних виборів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua