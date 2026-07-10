Ердоган вирішив позбутися російського «подарунка» заради скасування санкцій США

Продаж російських комплексів С-400 третій країні має відкрити Анкарі шлях до відновлення військово-технічної співпраці зі США та повернення до програми винищувачів F-35

Туреччина домовилася про продаж російських зенітно-ракетних комплексів С-400 одній із країн Перської затоки. Цей крок має стати ключовою умовою для скасування американських санкцій та відновлення повноцінного оборонного співробітництва між Анкарою і Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецьке видання Hürriyet.

За інформацією газети, рішення про угоду мають офіційно оголосити вже найближчим часом. Серед найбільш імовірних покупців російських систем ППО називають Об'єднані Арабські Емірати або Катар.

Як зазначає видання, продаж С-400 безпосередньо пов'язаний із переговорами Туреччини та США щодо скасування санкцій, запроваджених після закупівлі російських комплексів у 2019 році.

За даними Hürriyet, Вашингтон висунув Анкарі три ключові вимоги: не використовувати комплекси С-400, повністю відмовитися від володіння ними та не розвивати подальшу військово-технічну співпрацю з Росією у цій сфері.

Очікується, що виконання цих умов дозволить Туреччині розблокувати оборонні проєкти зі США, зокрема повернутися до програми винищувачів п'ятого покоління F-35, участь у якій була припинена після придбання російських систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість продажу Туреччині винищувачів F-35 після врегулювання питання із С-400. Водночас остаточне рішення також залежатиме від позиції Конгресу США.