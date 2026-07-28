РФ знайшла спосіб наростити експорт сирої нафти – Bloomberg

Швидші поставки дозволять суднам швидше повертатися та забирати свої наступні вантажі

Росія збільшує обсяги поставок сирої нафти через Північний Льодовитий океан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що РФ активізувала постачання сирої нафти через Арктику, щоб підтримати історично високі темпи експорту, скоротити терміни доставки, уникнути будь-яких пасток, пов'язаних з Червоним морем, якому загрожують хусити.

За даними Bloomberg, експорт сирої нафти з країни п’ятий тиждень поспіль залишався на рівні понад 4 млн барелів на добу, дещо знизившись до 4,03 млн барелів на добу за період до 26 липня.

Один танкер, Breeze, вже прямує через море Лаптєвих, пропливши понад половину шляху вздовж арктичного узбережжя Росії, причому частину шляху його супроводжує атомний криголам. Ще п’ять суден зібралися біля російського порту Діксон, неподалік від крижаних полів, де два криголами прокладають шлях крізь крижаний панцир.

Видання зазначило, що липневі північні транзити танкерів РФ відбувалися раніше в цьому сезоні і, схоже, перевершать масштаби попередніх років. Бо у минулому липні був лише один танкер на цьому маршруті.

Швидші поставки дозволять суднам швидше повертатися та забирати свої наступні вантажі.

Нагадаємо, обсяги переробки нафти в Росії на тлі атак українських безпілотників скоротилися до найнижчого рівня з 2005 року. Через падіння виробництва російська влада вже запровадила нові обмеження на експорт пального, а в низці регіонів країни повідомляють про перебої з його постачанням.

До слова, Казахстан відновив експорт нафти через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у російському Новоросійську після шестиденної перерви. Поставки поновили після призупинення відвантаження, спричиненого загрозами безпеці.