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Бельгія – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Бельгія – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна є лідеркою жіночої збірної України з тенісу
фото: Арата Ямаока

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня

Стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт турніру.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: теніс Еліна Світоліна Людмила Кіченок Збірна України Даяна Ястремська Марта Костюк Олександра Олійникова

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