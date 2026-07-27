Литва зобов'яже спортсменів з РФ під час в'їзду в країну підписувати декларацію з засудженням війни

Прихильники війни з Росії не зможуть брати участь у змаганнях в Литві

Міністерство закордонних справ Литви ініціювало поправки до закону про національні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Згідно з документом, заборону на в'їздо до Литви отримають представники культури, науки, освіти та спорту, якщо вони прямо чи опосередковано підтримували війну проти України, брали участь у ній або здійснювали професійну діяльність на окупованих Росією територіях нашої країни.

Крім цього, заборона торкнеться осіб, чия політика визнана такою, що підриває суверенітет, незалежність або територіальну цілісність України.

Ключовою умовою допуску до Литви для здійснення будь-якої публічної діяльності стане підписання спеціальної декларації. У ній претендент зобов'язаний публічно засудити війну, а також висловити відданість Статуту ООН та принципам непорушності кордонів України. Текст цієї декларації публікуватиметься відкрито. Відмова від виконання цієї вимоги унеможливить отримання дозволу на в'їзд.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.