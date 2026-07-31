Вперше за 63 роки у єврокубках забив гол однорукий футболіст

Гол Лінда допоміг «Рунавіку» здобути перемогу в Лізі конференцій

Данський футболіст Маріус Крюгер Лінд, який грає за команду «Рунавік» з Фарерських островів, відзначився забитим м'ячем у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти словенського «Копера». Про це повідомляє «Главком».

Півзахисник відзначився на 70 хвилині зустрічі. Його гол дозволив «Рунавіку» зробити рахунок 2:0 і перевести гру в овертайм. У підсумку, «Рунавік» здобув перемогу з рахунком 3:1. У першій грі перемогу 2:0 здобув «Копер». У серії післяматчевих пенальті гору взяли фарерці.

Лінд став другим одноруким футболістом, якому вдалося забити м'яч у єврокубковому матчі. Вперше подібне сталося у вересні 1963 року, коли нападник із Північної Ірландії Джиммі Хейсті, який виступав за ірландський «Дандалк», вразив ворота швейцарського «Цюріха» у грі Кубка європейських чемпіонів.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Тепер кияни будуть змагатися у Лізі конференцій. Суперником «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій стане «Карабах» (Азербайджан). Матчі цього етапу відбудуться 6 та 13 серпня.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.