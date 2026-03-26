Турецький акторці Ханде Ерчел, яка зізналась росіянам у коханні, загрожує арешт

Юлія Відміцька
Ханде Ерчел нещодавно відвідала Росію, де відсвяткувала свій день народження
фото з відкритих джерел

Ханде Ерчел відреагувала на новину про свій арешт

Популярній турецькій акторці Ханде Ерчел загрожує арешт. Турецька прокуратура видала ордер на арешт зірки. Наразі вона перебуває за межами Туреччини. Про це пише «Главком» із посиланням на турецьке видання Milliyet.

Як повідомляється, відділ по боротьбі з наркотиками поліції Стамбула провели обшуки за 16 адресами в різних районах міста. Серед підозрюваних була й Ханде Ерчел. Тож прокуратура видала ордер на її арешт.

«Масштабне розслідування, проведене Головною прокуратурою Стамбула, потрясло світ розваг і спорту. Розслідування, розпочате за звинуваченнями у «виготовленні та розповсюдженні наркотиків», «сприянні їх вживанню» та «зберіганні», завершилося одночасними операціями під технічним і фізичним наглядом поліції», – йдеться у повідомленні.

Ханде Ерчел відреагувала на справу з наркотиками, де вона фігурує
фото: Іnstagram/handemiyy

На момент видачі ордера акторка перебувала за кордоном на навчанні. Після розголосу справи, де згадується її ім'я, Ханде Ерчел вийшла на зв’язок.

«Я була за кордоном близько місяця через навчання. Учора ввечері, як і ви, я дізналася про це з новин у пресі, і я повернуся до своєї країни, щоб зробити необхідні заяви та дати свідчення для прояснення ситуації. Я люблю свою країну й довіряю своєму уряду та турецькому правосуддю. Я вірю, що ситуація проясниться якомога швидше», – поділилася вона.

Ханде Ерчел вдруге за рік приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму
фото з відкритих джерел

У справі, де фігує Ханде Ерчел, уже затримали 14 підозрюваних, серед них відомі особистості Туреччини, як, наприклад бізнесмени, президент футбольного клубу тощо. Наразі затриманих перевіряють на вживання заборонених речовин та причетність до їх зберігання.

Нагадаємо, Ханде Ерчел знову опинилася у вирі гучного скандалу та критики. Уже вдруге за рік акторка приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму. У мережі українців обурила позиція акторки, а росіяни засипали її компліментами та зізнаннями в коханні.

Турецька акторка зізналася в коханні своїм шанувальникам з Росії
фото: Іnstagram/handemiyy

Більшість коментарів, де росіяни раділи приїзду турецькою акторки до Москви, можна спостерігати під її дописами в Instagram, які вона нещодавно опублікувала. Акторка похизувалася у своєму блозі світлинами з прем’єри фільму в Росії, де вона грає головну роль. А також кадрами зі свого дня народження, яке вона відсвяткувала в одному з ресторанів Москви. Ба більше, акторка повідомила про прем'єру турецького фільму в Росії російською мовою та зізналася у коханні російським фанатам.

