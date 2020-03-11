Федерація футболу Іспанії хоче зупинити чемпіонат країни через коронавірус



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Іспанія є одним з центрів епідемії коронавірусу в Європі.

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) пропонує скасувати всі матчі найближчих турів Приклади і Сегунди через спалах епідемії коронавирусу. Раніше таке рішення було прийнято щодо непрофесійних турнірів, повідомляє Cuatro.

Вчора, 10 березня, влада Іспанії прийняли рішення провести 28-й і 29-й тури Приклади і 32-й і 33-й тури Сегунди без глядачів на стадіонах. RFEF вважає, що цих заходів недостатньо для безпеки гравців, і рекомендує скасувати матчі. Сьогодні має відбутися екстрене засідання з цього питання.

Іспанія є одним з центрів епідемії коронавірусу в Європі. На цей момент в країні виявлено 2026 випадків зараження. Вірус забрав 47 життів, видужала 136 осіб.

Нагадаємо, з 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус. Міністр науки та вищої освіти Ярослав Говін разом із прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами заявив, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять в університетах. Ректори вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення коронавірусу.

У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.