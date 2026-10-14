Федерація шахів України висловила протест проти чепіонату Росії

Команди з Криму та ДНР виступатимуть у чемпіонаті Росії

Заступник виконачвчого директора Федерації Шахів України з міжнароднихх зв'язків Петер Гейне Нільсен роповів про те, що Україна подала протест проти чемпіонату Росії через те, що у РФ допустили комнади з Криму та ДНР до місцевих змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Федерація шахів України висловила протест проти майбутнього чемпіонату Росії зі швидких шахів та бліцу, до якого знову включено команди з незаконно окупованих територій України.

Команда з Донецька має назву «Дружба народів Росії». ФІДЕ має відреагувати», – написав Нільсен у X (Twitter).

Керівництво чемпіонату Росії з шахів допустило до змагань жіночу команду з ДНР та чоловічу команду з Криму. Також в одиночних змаганнях виступатимуть спортсмени з ДНР, ЛНР та Криму.

Раніше 11-річна представниця Великобританії Бодхана Сіванандан стала наймолодшою гросмейстеркою в історії шахів.

До слова, Михайло Подоляк пояснив, чому долучився до команди підсанкційного президента ФІДЕ.