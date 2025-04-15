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Як зірвати запуск ядерної зброї РФ: інженер «Південмашу» назвав слабкі місця ворога

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як зірвати запуск ядерної зброї РФ: інженер «Південмашу» назвав слабкі місця ворога
Інженер пояснив, як Україна може перешкодити Росії запустити ядерну зброю
фото: АР

Олександр Левенко підкреслив, що процедура запуску ядерної зброї в Росії передбачає участь кількох офіцерів

Людський фактор може відіграти вирішальну роль у зриві ядерного удару з боку Росії. Про це зауважив радник генерального директора «Південмашу», інженер-конструктор ракетно-космічних комплексів Олександр Левенко в інтерв'ю «24 каналу», інформує «Главком».

Олександр Левенко підкреслив, що процедура запуску ядерної зброї в Росії передбачає участь кількох військових. У мирний час до верховного головнокомандувача приходять троє офіцерів, у воєнний – двоє. Кожен з них має передати наказ ракетним військам незалежно один від одного. Інженер зауважив, що якщо сигнал надходить лише від одного офіцера, він не розглядається як дійсний – наказ автоматично ігнорується.

«Перше слабке місце – ті офіцери. Якщо ми говоримо про воєнний час і їх двоє, то якщо один виявляється, наприклад, агентом розвідки України, то він не передасть сигнал і все», – Олександр Левенко пояснив, як Україна може завадити пускам «ядерки».

Зокрема, інженер розповів, в яку ланку потрібно цілитися українським спецслужбам, щоб не допустити запусків: «Координати всіх шахт відомі. Треба виводити їх з ладу і не допускати будівництво нових. Шахту можна знищити, перерубавши кабель живлення. Тоді вмикаються дизельні генератори, але там достатньо засунути ганчірку у вихлопну трубу. Тоді вмикається автономна система. Але тоді шахта разом із людьми герметизується на півтора місяця».

Радник генерального директора «Південмашу» зазначив, що шахти можна знищити дронами, однак дешевше зробити диверсію

«Там є мінні поля, сенсори руху, 3 тис. вольт у дротах – все списано в СРСР, але в них шахти не стоять в снігу, як там. І вся система охорони, відповідно, не працює. То ж можна пройти. У бункері двоє людей – сержант і солдат з танковим кулеметом. Закинути гранату у вікно досить», - підсумував Левенко.

Раніше радник генерального директора «Південмашу», інженер-конструктор ракетно-космічних комплексів Олександр Левенко зауважив, що підводні атомні човни РФ є найбільш небезпечними для України, адже вони розміщені далеко.

Нагадаємо, фахівець з розробки ядерної зброї, фізик-ядерник Володимир Красноруцький в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що за найкращого розвитку подій, коли буде і задача, і дозволи, і гроші, за 15 років Україна матиме можливість створити ядерну зброю. За словами Красноруцького, попри погану ситуацію з наукою, в Україні все ще є фахівці, які спроможні розробляти ядерну зброю.

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Теги: росія ядерна зброя

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