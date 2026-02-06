Головна Спорт Новини
Футбольні клуби встановили світовий трансферний рекорд: деталі

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Футбольні клуби встановили світовий трансферний рекорд: деталі
Трансфер Антуана Семеньйо – найдорожчий у січні 2026 року
джерело: офіційний сайт «Манчестер Сіті»

У чоловічому футболі зафіксували рекордну кількість січневих трансферів

Під час січневого трансферного вікна 2026 року чоловічі футбольні клуби здійснили понад 5,9 тисяч трансферів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Протягом січня 2026 року чоловічі футбольні клуби витратили на переходи гравців понад $1,9 млрд. Цей показник є меншим на 18% за зафіксований у тому ж місяці 2025-го. У той же час було встановлено новий рекорд за кількістю здійснених трансферів. Загалом їх було понад 5,9 тисяч і цей показник є трохи більше ніж на 3% вищим за попередній найвищий, якого було досягнуто в січні 2025 року.

Зазначимо, що найдорожчим зимовим переходом 2026 року був трансфер правого вінгера «Борнмута» Антуана Семеньйо до «Манчестер Сіті». Із 26-річним ганцем «містяни» підписали розрахований до кінця червня 2031 року контракт, виклавши за гравця майже €72 млн із бонусами в розмірі €1,7 млн.

За даними ФІФА, саме англійські клуби витратили найбільше (понад $360 млн) під час минулого трансферного вікна за найвищої кількості вхідних переходів. У жіночому футболі тим часом усі клуби світу вперше витратили понад $10 млн, що на 85% більше попереднього рекорду, встановленого в січні 2025 року, і зареєстрували понад 420 трансферів, що на 6% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі може повернутися до чемпіонату Аргентини в 2027 році.

