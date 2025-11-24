Головна Спорт Новини
Збірна України із сокки дізналася суперників на чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Збірна України із сокки дізналася суперників на чемпіонаті світу
У змаганні візьмуть участь 32 національні команди

Турнір відбуватиметься з 29 листопада до 7 грудня саме в Канкуні

У мексиканському Канкуні відбулося жеребкування TUI Socca World Championship 2025, в якому взяла участь і збірна України із сокки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У змаганні візьмуть участь 32 національні команди. Синьо-жовті боротимуться у квартеті G із Німеччиною, Іспанією та Колумбією.

Команди, що посядуть перше й друге місця, продовжать боротьбу у плей-оф, де зустрінуться з двома найкращими учасниками групи Н (Бразилія, Угорщина, Марокко, Гондурас).

Турнір відбуватиметься з 29 листопада до 7 грудня саме в Канкуні. 

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

