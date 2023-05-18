ФІФА представила логотип чемпіонату світу 2026

Емблема поєднує у собі зображення кубка світу та рік проведення турніру

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) показала логотип чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє The Guardian.

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Емблема поєднує у собі зображення кубка світу та рік проведення турніру.

Презентація відбулася на спеціальному заході у Лос-Анджелесі за участю легенд футболу та спеціальних гостей з Канади, Мексики та США. Головними дійовими особами стали президент ФІФА Джанні Інфантіно та дворазовий переможець чемпіонату світу зі збірною Бразилії Роналдо.

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Сьогодні 18 травня буде представлено також і 16 окремих логотипів приймаючих міст. Турнір відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Вперше у ЧС візьме участь 48 збірних.

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