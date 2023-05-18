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ФІФА представила логотип чемпіонату світу 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ФІФА представила логотип чемпіонату світу 2026
Вперше у Чемпіонаті світу візьме участь 48 збірних
фото з відкритих джерел

Емблема поєднує у собі зображення кубка світу та рік проведення турніру

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) показала логотип чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє The Guardian.

Емблема поєднує у собі зображення кубка світу та рік проведення турніру.

Презентація відбулася на спеціальному заході у Лос-Анджелесі за участю легенд футболу та спеціальних гостей з Канади, Мексики та США. Головними дійовими особами стали президент ФІФА Джанні Інфантіно та дворазовий переможець чемпіонату світу зі збірною Бразилії Роналдо.

Сьогодні 18 травня буде представлено також і 16 окремих логотипів приймаючих міст. Турнір відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Вперше у ЧС візьме участь 48 збірних.

Нагадаємо, український захисник грецького «Іонікоса» Дмитро Чигринський розповів іспанському виданню Relevo про вторгнення РФ в Україну.

Раніше бразильський футбольний клуб «Бател» змінив назву на «Маріуполь». Згідно з повідомленням, відтепер клуб виступатиме у формі та під назвою «Маріуполь», поки справжній ФК «Маріуполь» не повернеться додому.

Відзначимо, місто Гуарапуава, в районі Прудентополіса, штат Парана, має 75% населення українського походження. Це найбільша українська громада у Латинській Америці, й бразильці українського походження складають основу команди. І вони дбатимуть про ФК «Маріуполь» доти, доки команда не зможе повернутися на батьківщину.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ФІФА

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