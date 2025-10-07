Трамп наказав зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою

Рішення Дональда Трампа про розірвання будь-яких дипломатичних контактів стало черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як повідомили неназвані представники адміністрації США, 6 жовтня 2025 року Дональд Трамп офіційно розпорядився припинити спроби досягти будь-яких дипломатичних домовленостей із Каракасом. Для виконання цього рішення він доручив своєму спеціальному посланцю Річарду Гренеллу зупинити всі контакти з урядом Венесуели.

Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, який надає йому додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення з боку США.

Раніше Ніколас Мадуро наказав розгорнути 25 тис. військовослужбовців на кордоні з Колумбією. Рішення було ухвалено на тлі звинувачень американського лідера Дональда Трампа у зв’язках країни з наркокартелями.

На думку адміністрації США, президент Венесуели Ніколас Мадуро сприяє наркокартелям. Раніше повідомлялося, що США, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Мадуро. Зазначається, що Штати вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.

Зокрема, президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн цивільних по всій країні, щоб протистояти США.

До слова, два венесуельські військові літаки пролетіли над американським військовим кораблем у Карибському морі. За даними Пентагону, це сталося на тлі різкого загострення відносин між США та урядом Ніколаса Мадуро після того, як Америка атакувала швидкісний катер, який, як стверджується, перевозив наркотики.