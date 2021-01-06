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    Фінляндія залишила Росію без медалей чемпіонату світу з хокею (відео)

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    Капітан фінів Антон Лунделл відзначився у воротах росіян дублем - Фінляндія залишила Росію без медалей чемпіонату світу з хокею (відео)
    Капітан фінів Антон Лунделл відзначився у воротах росіян дублем
    Світлина - Greg Southam /Postmedia

    Суомі здобули вольову перемогу в медальному матчі

    Молодіжна збірна Фінляндії всьоме в історії здобула бронзу чемпіонату світу з хокею серед гравців, не старших 20 років.

    У медальному поєдинку Суомі здобули вольову перемогу над росіянами, які їхали в Канаду зі сподіванням здобути перше за десять років чемпіонство, однак після поразок від канадців у півфіналі і фінів у «бронзовому» фіналі взагалі залишилися без медалей.

    Фінляндія U20 – РФ U20 – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

    Шайби: 0:1 – Ілья Сафонов (Максим Ґрошев), 06:03. 1:1 – Антон Лунделл (Топі Ніємеля, Матіас Мянтюківі), 25:05. 2:1 – Мікко Петман (Ееміль Віро, Самуель Геленіус), 41:13. 3:1 – Антон Лунделл (п.в.), 48:32. 4:1 – Юусо Парссінен (Мікаель Пюугтія, - п.в.), 59:47

    Фінляндія: Карі Пііронен; Сантері Гатакка – Вілле Гейнола, Роні Гірвонен – Антон Лунделл – Каспер Сімонтайваль; Мікко Кокконен – Каспер Пуутіо, Мікаель Пюугтія – Юусо Парссінен – Аку Рятю; – Мікко Петман; Ееміль Віро – Топі Ніємеля, Матіас Мянтюківі – Генрі Нікканен – Бред Ламберт; Матіас Раяніємі, Робі Ярвентіє – Беньямін Коргонен – Самуель Геленіус – Мікко Петман. Тренер – Антті Пеннанен

    РФ: Ярослав Аскаров; Семен Чистяков – Шахір Мухамадуллін, Єґор Афанасьєв – Марат Хуснутдінов – Васілій Подкользін; Артемій Князєв – Кірілл Кірсанов, Даніл Башкіров – Міхаїл Абрамов – Родіон Аміров; Роман Бичков – Даніл Чайка, Єґор Спірідонов – Ілья Сафонов – Максим Ґрошев; Ян Кузнєцов, Владислав Фірстов – Захар Бардаков – Васілій Пономарьов – Єґор Чинахов. Тренер – Ігор Ларіонов

    Кидки: 32 (9 + 10 + 13) – 29 (11 + 9 + 9)

    Штраф: 4 (0 + 4 + 0) – 6 (0 + 2 + 4)

    6 січня. Едмонтон. Rogers Place. Без глядачів

    Молодіжна збірна Фінляндії стає призеркою чемпіонату світу U20 у 16-те в історії. До того Суомі здобули п’ять чемпіонств, чотири рази були другими і всьоме стали третіми.

    За чемпіонство на світовій першоті-2021 у ці хвилини сперечаються збірні Канади і США.

     Читайте також: Збірна США переграла Фінляндію у півфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею (відео)
    Теги: чемпіонат світу хокей Ярослав Аскаров Васілій Подкользін Сантері Гатакка Мікко Кокконен Вілле Гейнола Карі Пііронен Антон Лунделл Каспер Сімонтайваль Роні Гірвонен Самуель Геленіус Каспер Пуутіо Ілья Сафонов Ігор Ларіонов Максим Ґрошев Мікаель Пюугтія Топі Ніємеля Юусо Парссінен Антті Пеннанен Матіас Мянтюківі Ееміль Віро Мікко Петман Бред Ламберт
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