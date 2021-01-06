Фінляндія залишила Росію без медалей чемпіонату світу з хокею (відео)

Суомі здобули вольову перемогу в медальному матчі

Молодіжна збірна Фінляндії всьоме в історії здобула бронзу чемпіонату світу з хокею серед гравців, не старших 20 років.

У медальному поєдинку Суомі здобули вольову перемогу над росіянами, які їхали в Канаду зі сподіванням здобути перше за десять років чемпіонство, однак після поразок від канадців у півфіналі і фінів у «бронзовому» фіналі взагалі залишилися без медалей.

Фінляндія U20 – РФ U20 – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайби: 0:1 – Ілья Сафонов (Максим Ґрошев), 06:03. 1:1 – Антон Лунделл (Топі Ніємеля, Матіас Мянтюківі), 25:05. 2:1 – Мікко Петман (Ееміль Віро, Самуель Геленіус), 41:13. 3:1 – Антон Лунделл (п.в.), 48:32. 4:1 – Юусо Парссінен (Мікаель Пюугтія, - п.в.), 59:47

Фінляндія: Карі Пііронен; Сантері Гатакка – Вілле Гейнола, Роні Гірвонен – Антон Лунделл – Каспер Сімонтайваль; Мікко Кокконен – Каспер Пуутіо, Мікаель Пюугтія – Юусо Парссінен – Аку Рятю; – Мікко Петман; Ееміль Віро – Топі Ніємеля, Матіас Мянтюківі – Генрі Нікканен – Бред Ламберт; Матіас Раяніємі, Робі Ярвентіє – Беньямін Коргонен – Самуель Геленіус – Мікко Петман. Тренер – Антті Пеннанен

РФ: Ярослав Аскаров; Семен Чистяков – Шахір Мухамадуллін, Єґор Афанасьєв – Марат Хуснутдінов – Васілій Подкользін; Артемій Князєв – Кірілл Кірсанов, Даніл Башкіров – Міхаїл Абрамов – Родіон Аміров; Роман Бичков – Даніл Чайка, Єґор Спірідонов – Ілья Сафонов – Максим Ґрошев; Ян Кузнєцов, Владислав Фірстов – Захар Бардаков – Васілій Пономарьов – Єґор Чинахов. Тренер – Ігор Ларіонов

Кидки: 32 (9 + 10 + 13) – 29 (11 + 9 + 9)

Штраф: 4 (0 + 4 + 0) – 6 (0 + 2 + 4)

6 січня. Едмонтон. Rogers Place. Без глядачів

Молодіжна збірна Фінляндії стає призеркою чемпіонату світу U20 у 16-те в історії. До того Суомі здобули п’ять чемпіонств, чотири рази були другими і всьоме стали третіми.

За чемпіонство на світовій першоті-2021 у ці хвилини сперечаються збірні Канади і США.