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Форвард молодіжної збірної України Грищук прокоментував підготовку до Євробаскету

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Форвард молодіжної збірної України Грищук прокоментував підготовку до Євробаскету
Максим Грищук є одни з лідерів молодіжної збірної України з баскетболу
фото: ФБУ

Наступний контрольний матч чоловіча молодіжна збірна України U-20 проведе 2 липня проти збірної Естонії

Чоловіча молодіжна збірна України U-20 з баскетболу продовжує підготовку до Чемпіонату Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У межах навчально-тренувального збору команда Дмитра Забірченка провела в Ризі два контрольні матчі проти збірної Ізраїлю, яка представляє Дивізіон А.

В обох зустрічах українці поступилися — 67:86 та 59:78. В обох матчах найрезультативнішим у України був Максим Грищук, який набрав за дві гри 34 очка.

Після завершення спарингів один із лідерів збірної Максим Грищук поділився своїми враженнями від матчів і підготовки команди до чемпіонату Європи.

«Емоції позитивні. Це дуже хороша команда, і для нас було великим досвідом зіграти проти суперника такого рівня. У першому матчі ми показали хорошу гру, боролися до останнього, але провалили третю чверть, що й стало вирішальним. У другій зустрічі почали не надто впевнено, потім намагалися наздогнати суперника, виправити свої помилки. Лише в четвертій чверті вдалося трохи покращити гру, але цього було недостатньо.

Думаю, ми добре виконували наші комбінації в окремих моментах. Але водночас допустили дуже багато втрат, після яких суперник легко набирав швидкі очки. Саме це багато в чому визначило результат. Ці матчі були дуже корисними, адже Ізраїль грає жорстко, контактно, добре атакує і проходить під кошик. Це допоможе нам краще підготуватися до наступних контрольних матчів проти Естонії та Латвії», – заявив Грищук.

Наступний контрольний матч чоловіча молодіжна збірна України U-20 проведе 2 липня проти збірної Естонії.

Чоловіча збірна України U-20 готується до Чемпіонату Європи у Дивізіоні В, який відбудеться 10-19 липня у Братиславі (Словаччина). На груповому етапі українська команда зіграє зі збірними Естонії, Грузії, Швейцарії та Люксембургу.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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