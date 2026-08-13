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Одноклубник Миколенка погорів на ставках: яке покарання йому загрожує

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Одноклубник Миколенка погорів на ставках: яке покарання йому загрожує
Мартін Шеріф є вихованцем академії «Евертона», але за основну команду він ще не заграв
фото: REX Features

Мартін Шеріф намагався приховати понад 60 ставок на різні футбольні події

20-річний нападник академії «Евертона» Мартін Шеріф отримав офіційні звинувачення від Футбольної асоціації Англії через порушення регламенту щодо ставок на футбольні матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Нелегальний заробіток футболіста

Йдеться одразу про 61 епізод, які, за даними асоціації, відбулися протягом 15 місяців. Шеріфу інкримінують порушення правила FA E1.2. Згідно з офіційним повідомленням організації, футболіст робив ставки на футбольні матчі з 20 листопада 2024 року до 12 лютого 2026-го. Гравець має надати свою відповідь на висунуті звинувачення до понеділка, 17 серпня.

«Мартіну Шеріфу з «Евертона» пред'явлено звинувачення у порушенні правил FA щодо ставок. Стверджується, що гравець порушив правило E1.2 стосовно 61 ставки, зробленої на футбольні матчі», – йдеться у заяві FA.

Кар'єра Шеріфа

Шеріф є вихованцем «Евертона» та перебуває у структурі клубу з 13-річного віку, однак поки не провів жодного офіційного матчу за основну команду, за яку зокрема грає українець Віталій Миколенко. Минулого сезону форвард отримував ігрову практику в оренді. Спочатку він виступав за «Ротергем Юнайтед», де забив два голи у 10 матчах. У грудні його достроково відкликали через травму. Після відновлення Шеріф продовжив сезон у «Порт Вейлі», відзначившись двома голами у 17 зустрічах.

Тепер розвиток кар'єри молодого нападника опинився під загрозою. Правило E1.2 забороняє професійним футболістам в Англії робити ставки на футбол, а за подібні порушення передбачені серйозні санкції. У випадку Шеріфа потенційна дискваліфікація може скласти щонайменше 12 матчів.

Нагадаємо, що росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол. Пропагандисти повідомляють, що 26-річний росіянин спробував накласти на себе руки у приміщенні однієї з букмекерських контор у Москві.

Теги: санкції Віталій Миколенко НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Евертон»

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