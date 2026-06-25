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Збірна України з баскетболу поступилася Анголі у контрольному матчі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу поступилася Анголі у контрольному матчі
Найрезультативнішим у складі збірної України став Святослав Михайлюк
фото: ФБУ

Наступний контрольний матч збірна України зіграє 28 червня

Чоловіча збірна України з баскетболу провела контрольний матч проти команди Анголи в рамках підготовки до матчів кваліфікації на Чемпіонат світу проти збірних Грузії та Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Хід гри

З перших хвилин Айнарс Багатскіс випустив на майданчик Дениса Лукашова, Івана Ткаченка, Святослава Михайлюка, Дмитра Скапінцева та Андрія Войналовича. І перша чверть пройшла доволі рівно: хоча Ангола розпочала з ривку 6:0, українським баскетболістам вдалося стабілізувати ситуацію. Однак досягнути стратегічного зламу у першій десятихвилинці жовто-сині так і не змогли – цей ігровий період завершився із рахунком 22:22.

Рівною вийшла і друга чверть: команди не відпускали один одного надто далеко, утім Святослав Михайлюк лише за першу половину матчу набрав 22 очки. Збірній України вдалося вийти вперед перед великою перервою – 48:45.

Третій ігровий період розпочали краще саме гравці української команди: після вдалої гри Івана Ткаченка з дальньої дистанції перевага наших гравців виросла до 8 балів (56:48) і Ангола була змушена брати тайм-аут. Утім, підопічні Айнарса Багатскіса увійшли в кураж і довели свою перевагу аж до 17 балів (65:48). Однак суперник зумів оговтатися та здійснив ривок 10:0 в середині третьої чверті (67:61). І все ж, перед заключним ігровим відрізком Україна вела в рахунку 72:64.

Ангола максимально активізувалася в останній чверті і у вирішальний момент наблизилася до України на відстань одного очка. Утім, за рахунку 92:91 на користь жовто-синіх, африканці провели атаку, яка завершилася влучним кидком від Дундао з близької відстані. На останню атаку у команди Айнарса Багатскіса залишалося кілька секунд ігрового часу, але ангольські баскетболісти змогли чисто відзахищатися та поставити блок-шот Дмитру Скапінцеву. Відтак, фінальний рахунок – 93:92 на користь збірної Анголи.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Святослав Михайлюк – у нього 22 очки.

Наступний контрольний матч збірна України зіграє 28 червня: на нашу команду чекає гостьова зустріч із командою Литви. Початок гри – о 19:30 за Києвом.

Контрольний матч

Україна – Ангола 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)

  • Україна: Лукашов 7 + 9 передач, Ткаченко 8 + 3 передачі, Михайлюк 22 + 3 підбирання + 3 передачі, Скапінцев 10 + 8 підбирань, Войналович 7 – старт; Бобров 13 + 4 передачі, Кобзистий 8, Ковальов 5, Кличко 4, Шеліст 3, Бублик 3, Сушкін 1, Тиртишник 1.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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